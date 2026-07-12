Не суп, а бальзам на душу: варю рассольник «Ленинградский» с двумя видами мяса

Не суп, а бальзам на душу: варю рассольник «Ленинградский» с двумя видами мяса

Весь секрет рассольника в том, чтобы овощи не разварились в кашу. Я покажу, как сделать так, чтобы огурцы остались хрустящими, а бульон — прозрачным.

Ингредиенты

Говядина на кости — 400 г, говяжьи почки — 300 г, куриное филе — 200 г, перловая крупа — 4 ст. л., картофель — 4–5 шт., соленые огурцы — 3–4 шт., огуречный рассол — 200 мл, лук репчатый — 2 шт., морковь — 2 шт., яйца — 3 шт., лавровый лист — 2 шт., перец горошком — 5–6 шт., соль — по вкусу, масло растительное — для жарки.

Как готовлю

Перловку замачиваю на ночь в холодной воде — так она разварится быстрее и не будет жесткой. Если спешите, залейте кипятком на час.

Почки обязательно вымачиваю в воде с добавлением уксуса или лимонного сока — это убирает специфический запах. Через час сливаю воду, режу почки на кусочки и обжариваю с луком на сильном огне 5 минут.

Говядину на кости варю отдельно: заливаю тремя литрами воды, добавляю лавровый лист и перец. Первые 20 минут варю на сильном огне, потом убавляю до тихого и варю еще 1,5 часа. Мясо снимаю с кости и нарезаю кубиками.

В кастрюлю с бульоном отправляю перловку, через 20 минут — нарезанный кубиками картофель. Соленые огурцы тру на крупной терке и обжариваю на сковороде до мягкости, в конце вливаю рассол и тушу 5 минут.

Когда картофель почти готов, добавляю в суп обжаренные почки, мясо и куриное филе (его тоже можно предварительно обжарить). Последними закладываю тушеные огурцы с рассолом.

В конце варки вливаю взбитые яйца тонкой струйкой, постоянно помешивая суп, чтобы они превратились в нежные хлопья. Солю по вкусу, выключаю и даю настояться 15 минут. Подаю со сметаной и свежей зеленью.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Самое сложное было — не переварить огурцы: я добавил их за 15 минут до конца, и они сохранили приятный хруст. На вид — наваристый, золотистый, куски говядины так и просятся на тарелку.