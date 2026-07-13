Раньше варил харчо часами, теперь делаю так — заготовка за 30 минут, чтобы зимой балдеть от вкуса

Раньше варил харчо часами, теперь делаю так — заготовка за 30 минут, чтобы зимой балдеть от вкуса

Густой, ароматный, с остринкой — этот харчо получается таким, будто варился целый день. А я потратил всего 20 минут.

Ингредиенты

Помидоры — 1,5 кг, сладкий перец — 2 шт., чеснок — 2 головки, кинза — 1 пучок, петрушка — 1 пучок, острый перец — 1 шт. (по желанию), соль — 2 ст. л., сахар — 1 ст. л., растительное масло — 2 ст. л., хмели-сунели — по вкусу, кориандр — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я пропускаю помидоры и сладкий перец через мясорубку или просто взбиваю блендером. Тем временем мелко рублю чеснок и всю зелень. Смешиваю все в кастрюле, добавляю соль, сахар, масло и специи. Довожу до кипения и варю 20–30 минут, пока масса не загустеет. Горячую заправку разливаю по стерилизованным банкам, закатываю и укутываю до остывания. Зимой открываю банку, варю мясо, добавляю эту заготовку — и через 15 минут харчо на столе.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Заготовка оказалась такой концентрированной, что ложка стояла. Я добавил ее в кипящий бульон с мясом, и через 10 минут у меня было идеальное харчо — острое, с легкой кислинкой.