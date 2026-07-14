Маринованные помидоры с пряным вкусом — рецепт, который я называю «зимний десерт». Сладкие, упругие, с ароматом чеснока

Маринованные помидоры с пряным вкусом — рецепт, который я называю «зимний десерт». Сладкие, упругие, с ароматом чеснока

Беру плотные помидоры, сахар, соль, уксус, чеснок и пряности — укладываю в банки, заливаю горячим сладким маринадом, стерилизую и закатываю.

Получается обалденная вкуснятина: помидоры упругие, сладкие, с пикантной пряной ноткой и ароматом чеснока — идеально к мясу, картошке или как закуска. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусной и сладкой заготовки без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг помидоров (сливки или черри), 2 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка соли, 50 мл уксуса 9%, 3–4 зубчика чеснока, зелень (укроп, петрушка), лавровый лист, перец горошком. Помидоры вымойте, обсушите, уложите в стерилизованные банки с чесноком и зеленью. Залейте кипящим маринадом из воды, сахара, соли, лаврушки и перца, добавьте уксус. Стерилизуйте 10–15 минут, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти помидоры — даже те, кто не любит сладкие маринады, просили добавки! Рассол пьют ложкой. Кстати, можно добавить горчицу для пикантности. Находка, а не рецепт!