Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 14:00

Маринованные помидоры с пряным вкусом — рецепт, который я называю «зимний десерт». Сладкие, упругие, с ароматом чеснока

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру плотные помидоры, сахар, соль, уксус, чеснок и пряности — укладываю в банки, заливаю горячим сладким маринадом, стерилизую и закатываю.

Получается обалденная вкуснятина: помидоры упругие, сладкие, с пикантной пряной ноткой и ароматом чеснока — идеально к мясу, картошке или как закуска. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусной и сладкой заготовки без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг помидоров (сливки или черри), 2 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка соли, 50 мл уксуса 9%, 3–4 зубчика чеснока, зелень (укроп, петрушка), лавровый лист, перец горошком. Помидоры вымойте, обсушите, уложите в стерилизованные банки с чесноком и зеленью. Залейте кипящим маринадом из воды, сахара, соли, лаврушки и перца, добавьте уксус. Стерилизуйте 10–15 минут, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти помидоры — даже те, кто не любит сладкие маринады, просили добавки! Рассол пьют ложкой. Кстати, можно добавить горчицу для пикантности. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Сливовый пирог-бисквит: нежный, влажный, с карамельной корочкой — и никакой возни с тестом. Рецепт на все времена
Общество
Сливовый пирог-бисквит: нежный, влажный, с карамельной корочкой — и никакой возни с тестом. Рецепт на все времена
Суп «Манджа» — болгарская классика, которая покорила наш стол. Густой, сытный, с нежными баклажанами
Общество
Суп «Манджа» — болгарская классика, которая покорила наш стол. Густой, сытный, с нежными баклажанами
Перестала покупать кетчуп — делаю аджику «Огонек» на зиму за 2 часа. Острая, ароматная и без химии
Общество
Перестала покупать кетчуп — делаю аджику «Огонек» на зиму за 2 часа. Острая, ароматная и без химии
Этот рецепт я называю «помидоры-конфетки»: сладкие, пряные, с хрустом — маринад пьют как компот
Общество
Этот рецепт я называю «помидоры-конфетки»: сладкие, пряные, с хрустом — маринад пьют как компот
Не ждите, пока помидоры покраснеют сами: эта подкормка ускоряет налив плодов и спасает от гнили
Общество
Не ждите, пока помидоры покраснеют сами: эта подкормка ускоряет налив плодов и спасает от гнили
рецепты
томаты
помидоры
соленья
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
РФ рассчитывает на жесткий сигнал Анкары Киеву из-за атак на «Голубой поток»
Лавров ответил на заявления о «похороненных» договоренностях по Аляске
«Слава богу»: Овечкин о допуске спортсменов из РФ к международным стартам
Сюрпризы, тайфун, сильнейшие дожди? Погода в Москве и Петербурге 15 июля
Путин пошутил о замерзших в Якутии жуликах
Путин раскрыл стоимость строительства моста через Лену
В Госдуме призвали вернуть уголовную ответственность за домашнее насилие
«Цифры поражают»: аналитик раскрыл масштабы системных пыток в рядах ВСУ
В подмосковных Мытищах локализовали крупный пожар в частном секторе
Панарин объяснил новый формат хоккейного «Матча года»
На Урале семья из трех человек задохнулась в погребе
Врач раскрыла, какие последствия грозят из-за переедания ягодами
«Должно и будет»: Путин раскрыл будущее процентной ставки в России
Петербуржцев начнут заранее предупреждать об отключении теплоснабжения
В Луганске спасатели попали под повторную атаку дрона ВСУ
Панарин раскрыл, почему занимается благотворительностью
«Это уже даже не пиратство»: Лавров объяснил логику Киева
Путин рассказал, кого стоит поддержать на выборах
Россия запросила у Молдавии информацию о дроне с взрывчаткой
Стало известно, кто встал во главе Музея Москвы
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.