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14 июля 2026 в 10:45

Не ждите, пока помидоры покраснеют сами: эта подкормка ускоряет налив плодов и спасает от гнили

Фото: D-NEWS.ru
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В июле у томатов наступает решающая фаза — они переключаются с роста ботвы на налив плодов, и, чтобы помидоры наливались быстро, нужно резко менять стратегию подкормок.

Главный враг урожая в это время — азот, который вызывает жирование ботвы в ущерб плодам. Вместо него томатам жизненно необходимы калий и кальций. Калий, который вносят в виде сульфата калия (20–30 г на 10 л воды), отвечает за отток сахаров из листьев в плоды, делая их сладкими, плотными и ускоряя созревание. А кальций в виде кальциевой селитры (15–20 г на 10 л воды) укрепляет клеточные стенки и предотвращает вершинную гниль — главную беду томатов в жару.

Важно вносить их поочередно, выдерживая баланс, так как перекорм калием блокирует усвоение кальция. Поливайте под корень по влажной земле вечером, когда жара спадает. А вот от золы, настоев крапивы и органики в июле лучше отказаться.

Ранее сообщалось, чем полить грядки со свеклой, чтобы она стала сладкой.

Проверено редакцией
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