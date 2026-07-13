Башенки из кабачков: выкладываю фарш и помидоры — через 40 минут получается сочный ужин для всей семьи

Башенки из кабачков: выкладываю фарш и помидоры — через 40 минут получается сочный ужин для всей семьи

Беру молодой кабачок, немного фарша и помидоры — и готовлю простое блюдо, которое летом появляется на нашем столе чаще всего. Все складываю слоями, сверху добавляю сырную шапочку и отправляю в духовку. Минимум хлопот, а результат всегда отличный.

Получается настоящая вкуснятина: кабачки остаются сочными, фарш — нежным, помидоры добавляют легкую кислинку, а расплавленный сыр превращается в аппетитную румяную корочку. Такие башенки хороши и на семейный ужин, и на праздничный стол.

Для приготовления вам понадобится: кабачок — 1 шт., мясной фарш — 500 г, яйцо — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., помидоры — 2 шт., твердый сыр — 120 г, сметана — 3 ст. л., чеснок — 2 зубчика, паприка — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., черный молотый перец — 1/2 ч. л.

Фарш соедините с яйцом, мелко нарезанным луком, солью, паприкой и черным перцем, хорошо перемешайте. Кабачок и помидоры нарежьте кружочками толщиной около 1 см. Сыр натрите на крупной терке и смешайте со сметаной и измельченным чесноком.

Противень застелите пергаментом. Выложите кружочки кабачков, сверху распределите небольшие котлетки из фарша, затем кружочки помидоров и завершите все сырной смесью. Запекайте при 180 градусах 35–40 минут до готовности фарша и румяной сырной корочки.

Личный опыт

Такие башенки готовлю каждое лето, когда кабачков особенно много. Даже те, кто обычно относится к кабачкам спокойно, съедают по несколько штук подряд. А если подать их с легким салатом из свежих овощей, получается полноценный и очень вкусный ужин.