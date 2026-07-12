Беру черный хлеб и яйцо: это не устаревший рецепт, а гениальный лайфхак вне времени — котлеты такие сочные, что нож не нужен

Беру черный хлеб и яйцо: это не устаревший рецепт, а гениальный лайфхак вне времени — котлеты такие сочные, что нож не нужен

Долгое время думала, что хлеб в котлетах нужен только для экономии фарша. Но однажды приготовила по старому домашнему рецепту и поняла, почему так делали наши мамы и бабушки.

Черный хлеб впитывает мясной сок во время жарки и не дает ему вытекать, поэтому котлеты получаются невероятно мягкими, сочными и ароматными.

Для приготовления вам понадобится: говяжий фарш — 500 г, черный хлеб без корки — 100 г, молоко — 100 мл, яйцо — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, мука или панировочные сухари — для панировки, растительное масло — для жарки.

Черный хлеб залейте молоком на 5 минут, затем слегка отожмите и разомните вилкой. Лук и чеснок очень мелко нарежьте или измельчите. Соедините фарш, хлеб, яйцо, лук и чеснок, добавьте соль и перец.

Вымешивайте фарш руками около 3–5 минут, пока он не станет плотным и однородным. Затем уберите его в холодильник на 20 минут. Сформируйте котлеты толщиной около 2 см, обваляйте в муке или сухарях и обжарьте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

После этого уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и готовьте еще около 5 минут, чтобы котлеты полностью дошли внутри.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева советует использовать именно черный хлеб, а не белый. Он придает котлетам более насыщенный вкус и помогает сохранить сочность. Если после замеса дать фаршу немного отдохнуть в холодильнике, котлеты лучше держат форму и получаются еще нежнее.