Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 07:56

Беру черный хлеб и яйцо: это не устаревший рецепт, а гениальный лайфхак вне времени — котлеты такие сочные, что нож не нужен

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Долгое время думала, что хлеб в котлетах нужен только для экономии фарша. Но однажды приготовила по старому домашнему рецепту и поняла, почему так делали наши мамы и бабушки.

Черный хлеб впитывает мясной сок во время жарки и не дает ему вытекать, поэтому котлеты получаются невероятно мягкими, сочными и ароматными.

Для приготовления вам понадобится: говяжий фарш — 500 г, черный хлеб без корки — 100 г, молоко — 100 мл, яйцо — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, мука или панировочные сухари — для панировки, растительное масло — для жарки.

Черный хлеб залейте молоком на 5 минут, затем слегка отожмите и разомните вилкой. Лук и чеснок очень мелко нарежьте или измельчите. Соедините фарш, хлеб, яйцо, лук и чеснок, добавьте соль и перец.

Вымешивайте фарш руками около 3–5 минут, пока он не станет плотным и однородным. Затем уберите его в холодильник на 20 минут. Сформируйте котлеты толщиной около 2 см, обваляйте в муке или сухарях и обжарьте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

После этого уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и готовьте еще около 5 минут, чтобы котлеты полностью дошли внутри.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева советует использовать именно черный хлеб, а не белый. Он придает котлетам более насыщенный вкус и помогает сохранить сочность. Если после замеса дать фаршу немного отдохнуть в холодильнике, котлеты лучше держат форму и получаются еще нежнее.

Проверено редакцией
Читайте также
Котлеты по-киевски больше не делаю. Готовлю со льдом — сочные, воздушные, с хрустящей корочкой. Хит для всей семьи
Общество
Котлеты по-киевски больше не делаю. Готовлю со льдом — сочные, воздушные, с хрустящей корочкой. Хит для всей семьи
Котлеты в шубке — приготовил по рецепту из бабушкиного блокнота и обалдел от вкуса. Теперь делаю регулярно
Общество
Котлеты в шубке — приготовил по рецепту из бабушкиного блокнота и обалдел от вкуса. Теперь делаю регулярно
В СССР котлеты по-микояновски были настоящей легендой: даже иностранцы гадали, в чем их секрет
Общество
В СССР котлеты по-микояновски были настоящей легендой: даже иностранцы гадали, в чем их секрет
Хлеб во сне: к деньгам или к беде? Полное толкование для мужчин и женщин
Семья и жизнь
Хлеб во сне: к деньгам или к беде? Полное толкование для мужчин и женщин
Вместо обычных голубцов — румынские сармале. Маленькие рулетики, вкус которых невозможно забыть
Общество
Вместо обычных голубцов — румынские сармале. Маленькие рулетики, вкус которых невозможно забыть
котлеты
хлеб
фарш
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Симуляция игрока помешала Швейцарии пройти Аргентину на ЧМ
Минобороны раскрыло детали удара по порту Черноморска
В Краснодарском крае подсчитали ущерб от летних паводков
Российские войска нанесли удары по инфраструктуре Одесского порта
Лингвист раскрыла слово-рекордсмен по числу значений в русском языке
Умер один из самых ярых русофобов в Сенате США
Масштабы крупного пожара в Кронштадте возросли
«Боролись до последнего»: умер ребенок, раненный при ударе БПЛА
Автобус с детьми перевернулся на трассе в Азербайджане
Власти раскрыли обстановку на трассе М4 после атаки ВСУ
Нутрициолог назвала полезную альтернативу кофе и чаю
Чемпионат мира по футболу определил главных претендентов на победу
На Украине придумали новый бесчеловечный способ пополнения ВСУ
Водителям рассказали, как распознать плохое топливо
ВСУ остались без Starlink на важном направлении СВО
Пожизненно осужденный потребовал рубль за жару в камере
Стало известно, как быстро в мире появляется новая нефть
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 июля: инфографика
Катар потрясла смерть бывшего эмира
ПВО отразила новую атаку беспилотников на Москву
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов
Общество

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.