Сыр надоел, беру фарш и вместо хачапури пеку мясные лодочки: пышные, мягкие и мегасытные

Выпечка с сыром, конечно, вкусная, но невозможно готовить одно и то же постоянно. И я нашла замену — вместо хачапури теперь выпекаю мясные лодочки. Упаковка фарша, тесто — и на столе красуется сытный, пышный открытый пирог.

Тесто можно взять готовое или приготовить самим. Для теста смешайте 250 г муки, 1 ч. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 150 мл теплой воды и 2 ст. л. растительного масла. Замесите, дайте подойти 1 час. Для начинки обжарьте 1 луковицу, добавьте 400 г фарша, соль, перец и 1 ст. л. томатной пасты, готовьте до рассыпчатости. Тесто разделите на части, раскатайте в овалы, сделайте углубление пальцами, оставляя толстые края. Заполните начинкой и запекайте 20–25 минут при 190 градусах.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить мясные лодочки. Они оказались настолько сытными, что заменили ужин. А еще эти лодочки легко модернизировать: попробуйте добавить в начинку обжаренные грибы или сладкий перец — они сделают вкус более насыщенным, а блюдо — еще более сытным и интересным.

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