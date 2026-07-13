Сырно-грибной пирог без замеса: лаваш, начинка, заливка — и через 20 минут подаю обалденную вкуснятину

Беру тонкий лаваш, шампиньоны, творог, сыр и яйца — обжариваю грибы, смешиваю творог с яйцами и сыром, выкладываю в форму с лавашом, заливаю начинкой и запекаю до румяной корочки.

Получается обалденная вкуснятина: лаваш хрустящий, с нежной сырно-грибной начинкой и ароматом зелени — идеально на ужин, обед или как горячая закуска. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусного и сытного блюда без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 1 лист тонкого лаваша, 150 г шампиньонов, 100 г творога (0%), 100 г сыра, 2 яйца, 80 мл молока (1,5%), 30 г зеленого лука, соль и специи по вкусу. Грибы нарежьте и обжарьте без масла до испарения жидкости. Смешайте творог, яйца, молоко и тертый сыр, добавьте лук и специи. Форму застелите лавашом, выложите грибы, залейте сырной смесью. Выпекайте при 200°C 20 минут до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот пирог — даже те, кто не любит грибы, просили добавки! Лаваш хрустит, начинка нежная. Кстати, вместо творога можно взять рикотту. Находка, а не рецепт!