Лаваш, грибы и сливочное масло — и никакой возни. Французский шик за 30 минут: просто и изысканно

Лаваш, грибы и сливочное масло — и никакой возни. Французский шик за 30 минут: просто и изысканно

Беру шампиньоны, лук-шалот, сливочное масло и лаваш — мелко рублю грибы, обжариваю с луком, томлю до готовности, распределяю по лавашу и сворачиваю рулетом.

Получается обалденная вкуснятина: тонкий лаваш с хрустящей корочкой и нежной ароматной грибной начинкой с маслянистым вкусом и пряным послевкусием — идеально как закуска, к супу или на праздничный стол. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусной и необычной закуски без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 500 г грибов, 120 г лука-шалота, 40 г сливочного масла, соль, перец и специи по вкусу, 2 листа тонкого лаваша. Грибы мелко порубите ножом. Лук измельчите, обжарьте на масле до мягкости, добавьте грибы и жарьте 8–10 минут. Накройте пергаментом с отверстием, томите 30 минут, затем выпарите жидкость. Посолите, поперчите. Намажьте пасту на лаваш, сверните рулетом. Подавайте нарезанным порционными кусочками.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот рулет — даже те, кто не любит грибы, просили добавки! Паста получается невероятно ароматной. Кстати, вместо шалота можно взять репчатый лук, но шалот дает изысканный вкус. Находка, а не рецепт!