Лисички: где собирать, как готовить, польза и калорийность

Лисички: где собирать, как готовить, польза и калорийность

Лисички: где собирать, как готовить, польза и калорийность

Лисички — одни из самых нарядных, узнаваемых и потому любимых многими грибов. Они ценятся за уникальный вкус, плотную текстуру и отсутствие ядовитых двойников. О том, где растут грибы лисички, когда их собирать, как их правильно приготовить на сковороде и о многом другом, читайте в материале NEWS.ru.

Где и когда искать лисички: сезон и места сбора

Знание мест обитания и сезона — залог успешной тихой охоты. Лисички предпочитают определенные условия и растут в одних и тех же местах из года в год.

Сезон сбора

В средней полосе лисички появляются в июле, пик урожайности приходится на август, а в сентябре, при теплой погоде, их сбор продолжается. В целом сезон длится с конца июня до конца сентября.

Где искать

Лисички растут в березовых и смешанных лесах, часто рядом с елями, соснами, дубами и березами. Их можно найти на опушках, полянах, вдоль лесных дорог и в траве. Эти грибы не любят слишком густые и темные леса, предпочитая светлые и разреженные участки, например, берега озер. Если вы нашли хорошее место, где растут лисички, обязательно проверьте его на следующий год, так как эти грибы часто плодоносят на одном месте несколько сезонов.

Грибы лисички: польза для здоровья

Лисички — это не только вкусно, но и полезно. Данные грибы обладают рядом ценных свойств:

Борьба с паразитами. Лисички содержат уникальное вещество — хиноманнозу, которое обладает противопаразитарными свойствами. Она парализует нервную систему гельминтов, при этом не токсична для человека. Именно поэтому лисички практически никогда не бывают червивыми.

Богатый витаминный состав. Эти грибы — один из немногих растительных источников витамина D, необходимого для иммунитета и здоровья костей. Они также содержат витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6), которые улучшают работу нервной системы, сон и помогают бороться со стрессом. Витамин A поддерживает здоровье глаз и кожи.

Иммуномодуляция. Полисахариды (бета-глюканы) в составе лисичек обладают иммуномодулирующими свойствами и могут стимулировать противоопухолевый иммунитет, активируя макрофаги и NK-клетки.

Здоровье печени. Лисички содержат эргостерол, который положительно влияет на ферменты печени, что полезно при таких заболеваниях, как гепатит и жировое перерождение печени.

Как приготовить лисички на сковороде: рецепты Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Как приготовить лисички на сковороде: 2 проверенных рецепта

Перед приготовлением лисички нужно правильно подготовить. Промойте их под холодной водой, удаляя песок и землю. Если грибы сильно загрязнены, замочите их на 20 минут, затем тщательно обсушите бумажными полотенцами. Крупные грибы можно разрезать, мелкие оставить целыми.

Классические жареные лисички с луком

Это самый простой и популярный рецепт лисичек на сковороде.

Ингредиенты:

лисички свежие — 500 г;

лук репчатый — 1 шт. (около 80 г);

чесночный зубчик — 1 шт.;

масло сливочное — 30 г;

соль, перец черный — на свое усмотрение;

укроп для подачи.

Приготовление :

Разогрейте сковородку и выложите подготовленные грибы. Обжаривайте их сначала на сухой сковороде, пока они не пустят сок. Слейте выделившийся сок. Добавьте на сковороду сливочное масло и мелко нарезанный лук. Жарьте все вместе 5–7 минут на среднем огне до мягкости и золотистого цвета лука. За минуту до готовности добавьте мелко рубленный чеснок, посолите и поперчите. Снимите с огня, посыпьте укропом. При подаче можно добавить сметану.

Калорийность жареных лисичек на 100 г: около 320 ккал.

Полезные свойства в блюде: сохраняются витамины группы B, калий и медь.

Рецепт лисичек на сковороде Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Молодой картофель с лисичками в сметане

Лисички с картошкой — сытное и ароматное блюдо, которое составит полноценный обед или ужин.

Ингредиенты:

лисички — 300 г;

картофель (крупный) — 6 шт.;

сметана — 8 ст. л.;

масло растительное — 50 мл;

лук зеленый, укроп, соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Лисички подготовьте так же, как в первом рецепте. Картофель почистите и нарежьте дольками. На сковороде с маслом обжарьте картофель до полуготовности. В другой сковороде обжарьте лисички до готовности. Соедините картофель и грибы на одной сковороде, добавьте сметану, соль и перец. Тушите под крышкой на медленном огне 10–15 минут. Подавайте, посыпав измельченной зеленью.

Калорийность блюда (в среднем) на 100 г: примерно 150–200 ккал.

Полезные свойства: блюдо богато клетчаткой и калием, а сметана помогает усвоению жирорастворимых витаминов A и D.

Калорийность лисичек

Грибы — низкокалорийный продукт. Калорийность лисичек в свежем виде составляет всего 19–38 ккал на 100 г. Это делает их отличным выбором для диетического питания.

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