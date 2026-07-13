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13 июля 2026 в 15:00

Перестала покупать кетчуп — делаю аджику «Огонек» на зиму за 2 часа. Острая, ароматная и без химии

Фото: D-NEWS.ru
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Беру помидоры, болгарский и горький перец, чеснок и специи — перекручиваю через мясорубку, варю до загустения, добавляю чеснок и острый перец, раскладываю по банкам.

Получается обалденная вкуснятина: аджика густая, ароматная, с ярким вкусом томатов и перца, с пикантной остринкой чеснока и горького перца — идеально к мясу, картошке или просто на хлеб. Этот рецепт выручает, когда хочется острой и ароматной заготовки без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг помидоров, 1 кг болгарского перца, 100 г чеснока, 6–8 шт. горького перца, 30 г соли, 70 г сахара, 15 мл растительного масла. Помидоры и перец нарежьте, пропустите через мясорубку. Доведите до кипения, варите под крышкой 1 час. Добавьте соль и сахар, варите 15 минут, влейте масло, варите еще 15 минут. Добавьте измельченный чеснок и горький перец, варите 30 минут. Разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту аджику — даже те, кто не любит острое, просили добавки! Она густая и ароматная. Кстати, вместо горького перца можно добавить чили для большей остроты. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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