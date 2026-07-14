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14 июля 2026 в 11:45

Баклажаны по-корейски — вот мой новый хит-рецепт: чеснок и соевый соус творят чудеса

Фото: D-NEWS.ru
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Долго искал идеальный способ приготовить баклажаны. Нашел. Этот рецепт — мое спасение. Не просто гарнир, а полноценное блюдо.

Ингредиенты

Баклажаны — 3 шт., чеснок — 0,5 ч. л. (сухой), соевый соус — 3 ст. л., масло растительное — 2 ст. л., перец — 0,25 ч. л., паприка — 0,5 ч. л., кориандр — 0,25 ч. л.

Как готовлю

Мою баклажаны, режу кубиками или брусочками, солю и оставляю на 15–20 минут, чтобы ушла горечь. За это время смешиваю соевый соус с растительным маслом, давленым чесноком (или сухим) и всеми специями. Сливаю с баклажанов лишнюю жидкость, заливаю их ароматным маринадом и хорошенько перемешиваю.

Выкладываю на противень, застеленный пергаментом, и отправляю в разогретую до 200°C духовку. Пеку 25–30 минут, пару раз перемешав. За 5 минут до готовности посыпаю кунжутом — для красоты и хруста. Подаю горячими или холодными — в любом виде это бомба.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Никакой возни с обжариванием, никакого масла по всей кухне. Баклажаны пропеклись равномерно, стали мягкими, но не развалились. Самое приятное открытие — они отлично хранятся в холодильнике.

Проверено редакцией
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