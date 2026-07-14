Шакшука с кабачками — завтрак, который я готовлю каждый день. Сочная, ароматная, с нежными яйцами — и никаких хлопот!

Шакшука с кабачками — завтрак, который я готовлю каждый день. Сочная, ароматная, с нежными яйцами — и никаких хлопот!

Беру кабачок, помидоры, лук, чеснок и яйца — обжариваю кабачок с луком, добавляю помидоры и чеснок, тушу до мягкости, разбиваю яйца сверху и томлю под крышкой до готовности.

Получается обалденная вкуснятина: кабачки нежные, соус ароматный, яйца с жидким желтком — идеально на завтрак, обед или легкий ужин. Никакой сложной техники, никаких редких ингредиентов — только кабачок, помидоры, яйца, лук и немного терпения.

Для приготовления вам понадобится: 1 кабачок, 2 помидора, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 4 яйца, соль, перец, зелень по вкусу. Кабачок нарежьте кубиками, лук и чеснок мелко порубите. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте кабачок и чеснок, жарьте 5 минут. Добавьте нарезанные помидоры, тушите 5–7 минут до мягкости. Посолите, поперчите. Сделайте углубления, разбейте яйца, накройте крышкой и готовьте 5–7 минут до схватывания белков. Подавайте с зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту шакшуку — даже те, кто не любит кабачки, просили добавки! Кабачки делают ее сочной и сытной. Кстати, вместо помидоров можно взять томатную пасту. Находка, а не рецепт!