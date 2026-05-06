Стакан кефира, яйцо и ложка муки — через 10 минут на столе ажурные блины: тоньше и нежнее, чем на молоке

Это гениально простой рецепт блинчиков для тех, кто любит тонкое, кружевное тесто, но устал от комочков и неудачных переворотов. Никакого миксера, никакой возни — кефир сам делает тесто идеальным.

Получается обалденная вкуснятина: тончайшие, золотистые блины с миллионом дырочек, с хрустящими кружевными краями и нежной, эластичной серединкой. Кефир дает легкую кислинку и невероятную нежность, которой не добиться на молоке.

Блины получаются настолько ажурными, что сквозь них можно читать газету, при этом они не рвутся при переворачивании и отлично складываются в конвертики с любой начинкой. Этот десерт идеален для завтрака с медом или вареньем, для фаршированных блинчиков с творогом или мясом, а также просто так — с чашкой горячего чая.

Готовятся они в два раза быстрее обычных, а исчезают со стола еще быстрее. Для приготовления вам понадобится: 1 стакан кефира (250 мл, жирностью 2,5–3,2%), 1 яйцо, 1 ст. ложка сахара, 0,5 ч. ложки соли, 0,5 ч. ложки соды, 1 стакан муки (примерно 130 г), 2 ст. ложки растительного масла в тесто и немного для жарки. В миске смешайте кефир, яйцо, сахар и соль. Хорошо перемешайте венчиком. Добавьте соду, перемешайте — кефир начнет пузыриться, гася соду. Постепенно всыпайте муку, продолжая мешать, чтобы не было комочков.

Тесто должно получиться как жидкая сметана. Влейте масло, перемешайте. Оставьте тесто на 5–10 минут. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом. Налейте половником тесто, распределяя по всей поверхности круговыми движениями. Жарьте на среднем огне по 30–40 секунд с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими.

