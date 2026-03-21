21 марта 2026 в 08:32

Три быстрых десерта из греческого йогурта — готовлю за 5 минут, а вкус как из кофейни

Когда хочется сладкого, но без тяжелых тортов и долгой готовки, выручает обычный греческий йогурт. Из него можно сделать нежные десерты буквально за несколько минут. Получается легко, кремово и очень вкусно. Я часто готовлю такие баночки вечером — утром уже идеальный десерт или перекус.

Основа для всех вариантов одна: греческий йогурт — 180 г, песочное печенье — 30–40 г. Дальше меняются только добавки.

Йогуртовый тирамису. Ингредиенты: греческий йогурт — 180 г, песочное печенье — 30–40 г, крепкий остывший кофе — 40 мл, сахарная пудра — 10–15 г по желанию, какао — для посыпки. Йогурт смешайте с кофе и при желании подсластите. В стакан или баночку выложите печенье, сверху добавьте йогуртовую массу и посыпьте какао. Получается очень похожий вкус на тирамису.

Йогуртовый «Баунти». Ингредиенты: греческий йогурт — 180 г, печенье — 30–40 г, сгущенное молоко — 1 ст. л., кокосовая стружка — 1 ст. л., миндальные лепестки — 1 ст. л.

Йогурт смешайте со сгущенкой и кокосовой стружкой. Выложите печенье, сверху добавьте крем и посыпьте миндальными лепестками.

Фисташка — малина. Ингредиенты: греческий йогурт — 180 г, печенье — 30–40 г, фисташковая паста — 1 ст. л., свежая малина — 40 г, сахарная пудра — по желанию.

Йогурт перемешайте с фисташковой пастой, выложите печенье и добавьте малину.

Ранее мы делились рецептом шаурма-бургеров вместо любого покупного фастфуда. Хрустящие трубочки с обалденной начинкой.

Проверено редакцией
Легкий десерт из творога: идеально для чая
Превращаю кефир и йогурт в шедевральную запеканку — готовлю постный десерт с вишней
Мой секрет идеального кекса — кладу туда неприглядную добавку! Получается шедевр для семейного чаепития
Волшебство из двух видов муки и кокоса: воздушный пирог без яиц и молока, который станет звездой любого чаепития. Можно и в пост!
Не знаю, как перестать это готовить, ничего вкуснее из крабовых палочек не ела: замена оладьям
йогурты
десерты
простые рецепты
сладости
Ольга Шмырева
Россиянин совершил госизмену через оформление сим-карт
«Динамо» громит всех подряд в РПЛ. «Зенит» — следующий?
Жителей Петербурга в последнюю неделю марта ожидает ненастная погода
«Огромная боль»: Матвиенко с теплом вспомнила о заслугах Мшанской
Украинская делегация прибыла в Майами для встречи с Уиткоффом
Бизнесмена из Мордовии задержали за оформление тысячи сим-карт для Киева
Защита экс-замкомандующего ЛенВО Муминджанова оспорила решение суда
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 марта: где сбои в России
Израиль содрогнулся после залпа из Ирана
Дима Билан оправдался за отсутствие новых песен
Россиянам объяснили, почему не стоит мыть машину у реки
На Украине сделали громкое заявление о геополитическом положении Путина
Стало известно, откуда запустили повредившие многоэтажку в Уфе дроны
Что известно о вспышке смертельно опасного заболевания в Великобритании
«Корабль-зомби» заметили в закрытом Ормузском проливе
Apple назначили целую пачку штрафов за пропаганду ЛГБТ
Путин обратился к Алиеву по случаю весеннего праздника Навруз
Пентагон вооружится искусственным интеллектом для сдерживания врагов
Российские паралимпийцы попали в базу «Миротворца»
Что известно о результатах ударов Ирана по американским военным базам
Дальше
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
