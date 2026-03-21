Три быстрых десерта из греческого йогурта — готовлю за 5 минут, а вкус как из кофейни

Когда хочется сладкого, но без тяжелых тортов и долгой готовки, выручает обычный греческий йогурт. Из него можно сделать нежные десерты буквально за несколько минут. Получается легко, кремово и очень вкусно. Я часто готовлю такие баночки вечером — утром уже идеальный десерт или перекус.

Основа для всех вариантов одна: греческий йогурт — 180 г, песочное печенье — 30–40 г. Дальше меняются только добавки.

Йогуртовый тирамису. Ингредиенты: греческий йогурт — 180 г, песочное печенье — 30–40 г, крепкий остывший кофе — 40 мл, сахарная пудра — 10–15 г по желанию, какао — для посыпки. Йогурт смешайте с кофе и при желании подсластите. В стакан или баночку выложите печенье, сверху добавьте йогуртовую массу и посыпьте какао. Получается очень похожий вкус на тирамису.

Йогуртовый «Баунти». Ингредиенты: греческий йогурт — 180 г, печенье — 30–40 г, сгущенное молоко — 1 ст. л., кокосовая стружка — 1 ст. л., миндальные лепестки — 1 ст. л.

Йогурт смешайте со сгущенкой и кокосовой стружкой. Выложите печенье, сверху добавьте крем и посыпьте миндальными лепестками.

Фисташка — малина. Ингредиенты: греческий йогурт — 180 г, печенье — 30–40 г, фисташковая паста — 1 ст. л., свежая малина — 40 г, сахарная пудра — по желанию.

Йогурт перемешайте с фисташковой пастой, выложите печенье и добавьте малину.

