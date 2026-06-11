Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 15:00

Это домашнее мороженое мои дети не едят. Они его уничтожают!

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Темный шоколад, сливки и никакой сгущенки. Этот рецепт перевернет твое представление о том, каким должно быть мороженое.

Ингредиенты

Сливки 33% — 300 мл, шоколад темный (54,5%) — 150 г, сахар — 80 г, яйцо (белок) — 3 шт., сахар — 80 г, сахар ванильный — 10 г, лимонная кислота — щепотка.

Как готовлю

Ломаю темный шоколад в миску — чем качественнее, тем богаче вкус. Сливки с сахаром грею на минимальном огне, пока сахар не разойдется. Заливаю горячими сливками шоколад, жду минуту, перемешиваю до гладкой массы. Важно: даю этой смеси остыть до комнатной температуры, а потом убираю в холодильник минимум на час.

Холодные сливки взбиваю миксером до пышного, устойчивого крема — как только появился четкий след от венчика, стоп. Отдельно взбиваю белки с лимонной кислотой и сахаром до плотных пиков.

Теперь надо аккуратно вмешать белки в шоколадную основу частями, чтобы не потерять воздушность. Переливаю в контейнер и отправляю в морозилку на 6 часов. Результат — тает во рту, а не в руках.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я фанат насыщенного шоколадного вкуса, и этот рецепт дал именно то, что я искал, — никакой сгущенки, только благородная горчинка темного шоколада и жирные сливки.

Результат оказался настолько плотным и тающим, что я съел половину прямо из контейнера ложкой. Мой совет: дайте мороженому постоять при комнатной температуре 5 минут перед подачей, и оно станет идеально мягким.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Переломная битва в ДНР, Киев бомбит Европу: новости СВО на вечер 11 июня
Россия поддержала идею Африканского союза открыть представительство
Кремль анонсировал вручение госпремий Путиным в День России
Россиянам объяснили, как налоговая может узнать о сдаче квартиры
Трамп сделал неожиданное заявление о наземной операции в Иране
Появились новые подробности о пожаре в старинном русском храме
В АТР ответили, начнет ли Евросоюз массово отказывать россиянам в визах
Лавров заявил о готовности РФ содействовать развитию инфраструктуры Африки
Трамп раскрыл, во сколько обошелся новый удар США по Ирану
Захарова обвинила ЕС в желании влезть за стол переговоров по Украине
Московские таможенники изъяли прекурсор для мефедрона на 2,4 млрд рублей
Ковальчук раскрыл последствия массированного удара ВСУ по Брянской области
Раскрыты последствия применения «Града» по мирным жителям в Белой Березке
Диетолог объяснил, как выбрать мороженое
Держалась за крестик и молилась: блогерша о пережитом в 8 лет изнасиловании
Российский поселок попал под обстрел «Градом»
Лазарев, конфликт с Гузеевой, отказ от алкоголя: как живет Лера Кудрявцева
Захарова оценила требования «евротройки» по Украине
Директор Музея обороны Севастополя раскрыл, что уцелело при пожаре
Синоптик предупредил москвичей о рисках постоянной жары
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.