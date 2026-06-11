Это домашнее мороженое мои дети не едят. Они его уничтожают!

Это домашнее мороженое мои дети не едят. Они его уничтожают!

Темный шоколад, сливки и никакой сгущенки. Этот рецепт перевернет твое представление о том, каким должно быть мороженое.

Ингредиенты

Сливки 33% — 300 мл, шоколад темный (54,5%) — 150 г, сахар — 80 г, яйцо (белок) — 3 шт., сахар — 80 г, сахар ванильный — 10 г, лимонная кислота — щепотка.

Как готовлю

Ломаю темный шоколад в миску — чем качественнее, тем богаче вкус. Сливки с сахаром грею на минимальном огне, пока сахар не разойдется. Заливаю горячими сливками шоколад, жду минуту, перемешиваю до гладкой массы. Важно: даю этой смеси остыть до комнатной температуры, а потом убираю в холодильник минимум на час.

Холодные сливки взбиваю миксером до пышного, устойчивого крема — как только появился четкий след от венчика, стоп. Отдельно взбиваю белки с лимонной кислотой и сахаром до плотных пиков.

Теперь надо аккуратно вмешать белки в шоколадную основу частями, чтобы не потерять воздушность. Переливаю в контейнер и отправляю в морозилку на 6 часов. Результат — тает во рту, а не в руках.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я фанат насыщенного шоколадного вкуса, и этот рецепт дал именно то, что я искал, — никакой сгущенки, только благородная горчинка темного шоколада и жирные сливки.

Результат оказался настолько плотным и тающим, что я съел половину прямо из контейнера ложкой. Мой совет: дайте мороженому постоять при комнатной температуре 5 минут перед подачей, и оно станет идеально мягким.