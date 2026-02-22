Зимняя Олимпиада — 2026
Пирожки, от которых все ностальгируют. С капустой, жареные на сковороде. Тесто простое, а результат — объедение!

Фото: D-NEWS.ru
Это рецепт для моментального исполнения желаний. От замеса теста до первого горячего, шипящего пирожка проходит меньше часа. Это та самая магия, когда ностальгическое блюдо становится доступным здесь и сейчас.

Для теста в миску просеиваю 300 г муки, добавляю щепотку соли. Делаю углубление и вливаю туда 100 мл горячей воды (почти кипятка) и 4 ст. л. растительного масла. Быстро замешиваю ложкой, а затем вымешиваю руками до гладкого мягкого теста. Накрываю полотенцем и даю отдохнуть 20–30 минут. Для начинки половинку небольшого кочана капусты (около 400 г) шинкую тонко. Одну луковицу и одну морковь мелко режу (лук кубиком, морковь тру на терке). На сковороде разогреваю 3 ст. л. масла, обжариваю лук с морковью до мягкости, добавляю капусту, 1 ч. л. томатной пасты, соль, черный перец и щепотку сахара. Вливаю 50 мл воды, накрываю крышкой и тушу на среднем огне 15–20 минут, пока капуста не станет мягкой. Затем открываю крышку и выпариваю лишнюю жидкость. Остужаю.

Подошедшее тесто делю на 12–14 частей. Каждую раскатываю в тонкую лепешку. В центр выкладываю столовую ложку остывшей начинки, края защипываю, формируя продолговатый пирожок. Разогреваю на сковороде большое количество растительного масла (около 1 см в высоту). Обжариваю пирожки на среднем огне с двух сторон до румяной, золотистой корочки. Выкладываю на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подаю горячими.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
