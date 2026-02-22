Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 05:13

Новые правила рассадки в самолетах начнут действовать в России

Минтранс: семьи с двумя и более детьми в самолетах будут размещать рядом

Самолеты Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» Самолеты Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министерство транспорта РФ утвердило изменения в правила авиаперевозок, которые вступят в силу уже в марте, передает ТАСС. Новая редакция документа обязывает авиакомпании гарантированно размещать рядом не только одного из родителей с ребенком, но и целые семьи с двумя и более детьми.

В ведомстве уточнили, что главная цель поправок — устранить двусмысленность в определении «соседних мест». Теперь под ними понимаются исключительно кресла в одном ряду, не разделенные проходом. Для пассажиров с несколькими детьми предусмотрен особый порядок: если разместить всю семью в одном ряду невозможно, их рассадят на соседних рядах (впереди или позади друг друга), даже если между ними будет проход.

Кроме того, новые правила снимают неопределенность в ситуациях, когда с детьми летят несколько взрослых. Теперь семья может самостоятельно определить, кто именно из родителей или сопровождающих займет место рядом с конкретным ребенком. Для каждого несовершеннолетнего до 12 лет такой сосед будет закреплен.

Ранее стало известно, что российская программа субсидирования авиабилетов, действующая с 2018 года, к 2026 году продолжает развиваться. Государство компенсирует часть стоимости билетов, чтобы поддерживать социально значимые, но часто нерентабельные маршруты, особенно в отдаленных районах с низкой плотностью населения, таких как Дальний Восток и Сибирь.

