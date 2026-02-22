Простой творожный пирог на завтрак: остается вкусным несколько дней

Этот пирог — настоящая находка для тех, кто не любит тратить время на готовку по утрам. Его главная особенность в том, что после ночи в холодильнике он стабилизируется, приобретая текстуру нежного чизкейка. Он не черствеет и остается сочным несколько дней, что делает его королем ленивых завтраков. Подайте такой пирог на Масленицу, ведь наши предки ели в эту неделю не только блины.

Возьмите 500 г творога (лучше всего подойдет жирность 5–9%) и пробейте его блендером до однородности, чтобы исчезли крупинки. Добавьте 3 куриных яйца, 100 г сметаны и 120 г сахара. Для того самого аромата детства всыпьте 1 пакетик ванильного сахара. Вместо муки используйте 3 ст. л. манной крупы — она вберет в себя влагу, но оставит пирог невероятно нежным. Хорошенько перемешайте массу и оставьте на 20 минут, чтобы манка набухла.

Смажьте форму для запекания сливочным маслом. По желанию на дно можно выложить слой нарезанных яблок или замороженных ягод (малины или вишни), присыпанных крахмалом. Вылейте творожную смесь сверху. Отправляйте в разогретую до 170 °C духовку на 45–50 минут.

Пирог должен слегка подрумяниться по краям, но в центре оставаться чуть подвижным — он дойдет в процессе остывания. Самый важный шаг: дайте пирогу полностью остыть при комнатной температуре, а затем уберите в холодильник на ночь. Утром вам останется только нарезать его на порции и подать к кофе.

Совет: чтобы пирог был еще более сытным и напоминал торт, добавьте в тесто горсть промытого изюма или клюквы.

