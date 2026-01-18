Энергетики: есть ли польза, кому категорически нельзя и когда можно

Энергетики: есть ли польза, кому категорически нельзя и когда можно

Энергетические напитки стали неотъемлемой частью современного ритма жизни для миллионов людей. Молодежь, студенты, спортсмены и геймеры регулярно используют их для борьбы с усталостью, повышения концентрации и продолжительной бодрости. Но насколько безопасны эти яркие банки с обещаниями мгновенной энергии? И как связаны энергетики, болезни сердца и повышенное давление? И почему состав энергетиков, куда ходят кофеин и таурин, может быть смертельно опасным?

Что такое энергетики и почему они популярны

Энергетические напитки представляют собой тонизирующие безалкогольные напитки, содержащие комплекс стимулирующих веществ. Их главная аудитория — активные люди от 18 до 35 лет: студенты перед экзаменами, офисные работники в период завалов, спортсмены перед тренировками и геймеры во время многочасовых игровых сессий. Популярность энергетиков объясняется обещанием быстрого результата: одна банка якобы способна вернуть силы и ясность ума за считаные минуты.

Состав и принцип действия: кофеин, таурин, сахар и витамины

Состав энергетиков, где есть кофеин и таурин, формирует основу любого такого напитка. Классический энергетик содержит от 80 до 160 мг кофеина на банку (250 мл) — это эквивалент 1-2 чашек крепкого кофе. Таурин добавляется в количестве от 1000 до 3180 мг на литр и является серосодержащей аминокислотой, которая поддерживает баланс электролитов в клетках. Помимо этого, состав включает быстрые углеводы (сахар или подсластители), витамины группы B (B6, B12, никотиновую кислоту), глюкуронолактон и растительные экстракты вроде гуараны.

Состав и принцип действия: кофеин, таурин, сахар и витамины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как работают энергетики: механизм действия

Когда человек выпивает энергетик, кофеин быстро всасывается в кровь и стимулирует центральную нервную систему, блокируя рецепторы аденозина — вещества, отвечающего за чувство усталости. Одновременно таурин поддерживает работу клеток и смягчает резкие колебания энергии от кофеина, делая эффект более продолжительным. Сахар дает быстрый выброс глюкозы в кровь, а витамины группы B ускоряют метаболизм. Организм начинает активно вырабатывать адреналин и дофамин — гормоны бодрости и удовольствия.

Реальная польза: кратковременный прилив сил и повышение концентрации

Единственная реальная польза энергетических напитков — это кратковременный прилив сил и повышение концентрации внимания на 3–5 часов. Эффект от энергетика проявляется через 15–20 минут после употребления: улучшается реакция, снижается сонливость, повышается физическая и умственная выносливость. Это происходит благодаря стимуляции нервной системы и временному ускорению обменных процессов.

Вред и риски: сердце, нервная система, зависимость и «откат»

Последствия употребления энергетиков могут быть крайне серьезными, потому есть даже список тех людей, кому нельзя пить энергетики категорически. Энергетики и сердце, высокое артериальное давление связаны напрямую: исследования показали, что даже одна банка повышает систолическое давление на 14–16 мм рт. ст. и удлиняет интервал QT на электрокардиограмме, что увеличивает риск желудочковой аритмии и внезапной сердечной смерти. Управление по контролю FDA (США) сообщило о 34 смертельных случаях за период с 2008 по 2012-2013 годы, связанных с употреблением энергетических напитков.

Вред и риски: сердце, нервная система, зависимость и «откат» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Последствия употребления энергетиков затрагивают нервную систему: регулярный прием приводит к истощению нервных клеток, хронической бессоннице, тревожным расстройствам и даже галлюцинациям. Почки испытывают повышенную нагрузку из-за мочегонного эффекта, организм теряет калий, кальций и магний. Поджелудочная железа страдает от скачков сахара, что может привести к панкреатиту и диабету 2-го типа.

Зависимость и эффект отката

Эффект от энергетика и откат — неизбежная пара. После окончания действия стимуляторов наступает резкий спад: усталость становится еще сильнее, чем до употребления напитка, появляются головные боли и раздражительность. Это и есть тот самый эффект от энергетика и откат и именно это заставляет людей пить еще одну банку, формируя замкнутый круг зависимости. При регулярном употреблении развивается толерантность — для достижения прежнего эффекта требуется все больше напитка. Синдром отмены при отказе от энергетиков включает головную боль, депрессию, упадок сил, учащенное сердцебиение и бессонницу.

Трагические случаи: реальные истории

В 2017 году в США совершенно здоровый 16-летний подросток умер от аритмии после того, как за два часа выпил латте, газировку и энергетик — передозировка кофеином стала смертельной. В 2013 году 26-летний мужчина из Техаса скончался от тромба и остановки сердца, выпивая по 8–10 банок энергетика ежедневно. В России 22-летний геймер из Петербурга оказался в инвалидной коляске после регулярного употребления 3–5 банок энергетиков по утрам: у него развился гнойный некроз поджелудочной железы, отказали ноги, нарушилась речь.

Противопоказания и безопасная доза: кому и сколько можно

Кому нельзя пить энергетики категорически: детям до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (гипертония, аритмия, ишемия), нервными расстройствами, болезнями ЖКТ и почек, диабетом и тревожными расстройствами. К тем, кому нельзя пить энергетики, также относятся люди, принимающие лекарства, влияющие на сердечный ритм, и те, кто чувствителен к кофеину.

Энергетики: есть ли польза, кому категорически нельзя и когда можно Фото: Shutterstock/FOTODOM

Можно ли пить энергетик каждый день? Специалисты единогласны: нельзя. Безопасная доза кофеина для взрослого здорового человека составляет максимум 400 мг в сутки — это 2 стандартные банки энергетика. Однако врачи рекомендуют ограничиться 150 мг кофеина (одна банка) и не употреблять энергетические напитки чаще 2-3 раз в неделю. Можно ли пить энергетик каждый день спортсменам? Даже при высоких физических нагрузках ежедневное употребление ведет к зависимости и проблемам с сердцем.

Энергетические напитки и их вред и польза несопоставимы: кратковременная бодрость не стоит риска для сердца, нервов и почек. Если вам необходима энергия, лучше выбрать полноценный сон, сбалансированное питание и физическую активность — эти методы безопасны и эффективны в долгосрочной перспективе.

Ранее мы рассказывали, сколько чашек кофе можно пить в течение дня.