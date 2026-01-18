Атака США на Венесуэлу
Обсуждение возможного перемирия раскололо украинское общество

Глава Николаевской ОВА Ким: на западе Украины хотят продолжения конфликта

Виталий Ким Виталий Ким Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о значительной разнице в настроениях жителей запада и востока страны. В интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук он отметил, что, пока в западных регионах призывают к выходу на границы 1991 года, на востоке все чаще требуют прекращения боевых действий.

По мнению чиновника, готовность защищать государство реально показала мобилизация, обнажив разрыв между риторикой и действиями. Ким раскритиковал радикальные призывы тех, кто находится в тылу.

Очень легко, когда ты далеко от линии фронта, говорить — давайте, давайте. Мобилизация показала, кто как работал и кто реально готов защищать государство, — подчеркнул он.

До этого Ким спрогнозировал завершение конфликта на Украине в 2026 году. По его мнению, после прекращения боевых действий в стране пройдут выборы, а восстановление экономики будет проходить в рамках «плана Маршалла».

До этого бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украина может сохранить свою государственность, признав нейтральный статус. Это, по его мнению, станет возможным при установлении добрососедских отношений с Россией и Белоруссией.

