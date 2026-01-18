Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 11:36

Россиянам объяснили, что делать при обнаружении чужого займа на свое имя

«Газета.Ru»: при обнаружении чужого займа нужно жаловаться в банк и полицию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В случае обнаружения у себя чужих займов в кредитной истории, следует обратиться в банк и полицию, заявил в беседе «Газета.Ru» бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский. После подачи заявления в полицию о мошенничестве нужно получить талон-уведомление, который станет ключевым документом для защиты прав.

После обращения к правоохранителям нужно направить претензию в банк или МФО с требованием аннулировать договор. Эксперт подчеркивает важность детального расследования, особенно если кредит был оформлен дистанционно.

Банк обязан провести внутреннее расследование. Если кредит был оформлен онлайн, требуйте логи посещений и номер телефона, на который приходило СМС-подтверждение, — советует Трепольский.

Если кредитная организация отказывается признавать ошибку и списывать долг в досудебном порядке, единственным выходом остается обращение в суд с иском о признании договора недействительным. Дополнительной защитой для граждан стали самозапреты на кредиты, оформляемые через «Госуслуги». Если был запрет, а банк все равно одобрил заем, процедура оспаривания значительно упрощается.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ намерен ужесточить контроль над рынком микрофинансирования, с 2026 года компаниям запретят использовать внутренние системы оценки рисков для выдачи небольших ссуд. По мнению регулятора, это поможет снизить закредитованность населения.

