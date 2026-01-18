Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 12:13

Ким Чен Ын вручил благодарность певице из Саратова

Саратовская певица Воробьева получила благодарность от Ким Чен Ына

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Певица из Саратова Александра Воробьева рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что посетила КНДР, где выступила с «Песней о Родине» на корейском языке. Ее визит завершился личной благодарностью от руководителя государства Ким Чен Ына.

От сердца к сердцу, от сцены тогда — к сцене будущей. Это диалог культур, который для меня стал личной миссией, — сказала Воробьева.

Также у певицы взяли интервью в посольстве КНДР, а представители республики пригласили ее на традиционный весенний фестиваль «Апрельская весна», посвященный 114-й годовщине со дня рождения основателя государства Ким Ир Сена.

Ранее группа артистов из России, среди которых певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), прибыла в Пхеньян перед празднованием 80-летия Трудовой партии КНДР. В нее также вошли певица Александра Воробьева, артисты Государственного академического народного хора имени М. Е. Пятницкого, театра балета Аллы Духовой «Тодес» и ансамбля Воздушно-космических сил РФ.

