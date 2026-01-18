Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 12:13

Медведчук уверен, что Зеленского дурят со вступлением в ЕС

Медведчук: Украина не станет членом ЕС

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press
Никто всерьез не собирается принимать Украину в Евросоюз, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. В беседе с ТАСС он отметил, что страна уже стала самой бедной в Европе и к этому привел европейский курс.

Никто всерьез не собирается принимать ее в Евросоюз, обещаниями просто дурили и продолжают дурить примитивных правителей Украины, что торгаша [экс-президента Петра] Порошенко, что недоумка [Владимира] Зеленского, — сказал он.

Также Медведчук заявил, что США не будут похищать Владимира Зеленского, как это сделали с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, потому что он уже сдал страну во внешнее управление. Он отметил, что Зеленский льстит и угождает американскому лидеру Дональду Трампу после перепалки в Белом доме. Медведчук уверен, что аварийные отключения электричества в Киеве напрямую повлияют на боеспособность ВСУ.

Он также считает, что мир на Украине не наступит в 2026 году, поскольку возвращение к довоенной ситуации невозможно. По его словам, текущие реалии изменили регион безвозвратно и обстановка никогда не вернется к той, что была раньше.

