Премьера Канады подняли на смех из-за подаренного ему набора Lego

Премьер-министр Канады Марк Карни написал в социальной сети X, что получил в подарок от посла Дании Николая Харриса набор конструктора Lego. В нем необходимо собрать порт с кораблем. Пользователи соцсети высмеяли подарок в комментариях под постом.

На этих выходных пришло время строить (с Lego). Благодарю посла Харриса за подарок. [Выражаю] солидарность с Данией, — говорится в публикации.

В частности, пользователи в шутку отметили, что благодаря кораблю Lego флот Канады увеличился вдвое. Комментаторы также написали, что Карни наконец что-то построит после вступления в должность.

Это наша новая система обороны? — задался вопросом один из пользователей.

Ранее Карни и генсек НАТО Марк Рютте обсудили оборону восточного фланга Альянса в Прибалтике, а также сотрудничество в Арктическом регионе, сообщает офис канадского премьера. В том числе обсуждалось намерение Канады продлить возглавляемую ею миссию Reassurance, в рамках которой в странах Прибалтики была размещена многонациональная бригада.