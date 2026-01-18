«Импотентная дипломатия»: Медведчук о способности Европы говорить с Россией Медведчук заявил, что в Европе некому вести диалог с Россией

Европейская дипломатия стала настолько импотентной, что для разговора с Россией не может найти подходящих представителей, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в интервью ТАСС. По его словам, высокомерие Европы уже дорого ей обошлось.

У европейцев настолько импотентной стала дипломатия, что они даже на разговоры с Россией не могут пока никого сыскать, — сказал он.

Политик также отверг определение Украины как «яблока раздора», заявив, что страна исторически не имеет отношения к Европе и нужна ей исключительно в качестве «тарана против России».

Медведчук отметил, что европейские политики начали упоминать переговоры с Россией, так как осознали, что оказались в проигрышном положении. По его словам, деньги на конфликт у них заканчиваются, а победы над Москвой так и не предвидится.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле заметили заявления европейских лидеров о необходимости диалога с Россией и считают это позитивным развитием. Он уточнил, что речь идет о высказываниях, прозвучавших из Парижа, Рима и Берлина.