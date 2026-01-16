В Кремле оценили сигналы из европейских столиц о диалоге с Москвой

В Кремле заметили заявления европейских лидеров о необходимости диалога с Россией и считают это позитивным развитием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что речь идет о высказываниях, прозвучавших из Парижа, Рима и Берлина, передает ТАСС.

Мы отфиксировали прозвучавшие за последние дни заявления целого ряда европейских лидеров, а именно из Парижа, из Рима и даже из Берлина, как это ни покажется странным, в пользу того, что все-таки чтобы была стабильность в Европе, с русскими надо говорить, — сказал Песков.

Представитель Кремля заявил, что позиция о важности разговоров с Москвой полностью соответствует российскому видению ситуации. Он выразил надежду, что подобные сигналы отражают подлинное стратегическое видение европейской стороны. Если это так, то они знаменуют собой позитивную эволюцию в подходах европейских партнеров, подчеркнул Песков.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной. Он подчеркнул, что при восстановлении баланса в отношениях с Москвой, достижении мира и гарантиях свободы Евросоюз и ФРГ смогут преодолеть еще одно серьезное испытание.