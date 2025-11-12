Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 11:38

Петербург ждут температурные качели

Синоптик Колесов: Петербург ждут перепады температур и подъем воды в Неве

Фото: Алексей Даничев /РИА Новости

В Санкт-Петербурге ожидается усилении ветра и подъем уровня воды в Неве 13 ноября и в ночь на 14 ноября, сообщил главный синоптик города Алексей Колесов. В своем Telegram-канале он отметил, что 13 ноября температура воздуха поднимется до +4–9 °C, при этом усилится южный и юго-западный ветер до 10–15 м/с.

В акватории Финского залива и в прибрежных районах порывы ветра будут сильнее, достигая 15–18 м/с. Ожидается подъем уровня воды в Неве во второй половине дня 13 ноября и ночью 14 ноября до отметки в один метр или чуть выше. Колесов также добавил, что с пятницы, 14 ноября, в городе начнется значительное похолодание.

Все условия для похолодания в нашем регионе остаются, так что уже с ночи пятницы первые снежинки полетят, конечно, пока вперемешку с дождем, — уточнил синоптик.

До этого синоптик Александр Ильин говорил, что в Санкт-Петербурге с 10 по 16 ноября возможен первый снегопад. Осадки принесет холодный атмосферный фронт. В выходные дни погода сохранит неустойчивый характер.

синоптики
погода
Нева
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Офтальмолог дал советы, как спасти зрение при сахарном диабете
Врач рассказала, чем опасны ночные перекусы
Новые попадания, разгром в порту Одессы: удары по Украине 12 ноября
Восстановлена хронология трагедии со взрывом в Красногорске
Лукашенко дал важное поручение по поводу работы КПП на границе с Литвой
В Минобороны раскрыли колоссальные потери ВСУ за сутки
Магнитные бури сегодня, 12 ноября: что завтра, Земля под мощнейшим ударом
Доллар пошел вверх: курсы валют сегодня, 12 ноября, что с евро и юанем
Путин и Токаев посетят концерт
Российские удары испепелили объекты топливной энергетики на Украине
Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло в Тольятти
Экс-нардеп раскрыл, что ждет Зеленского на фоне коррупционного скандала
Юрист объяснил, можно ли покрыть ипотеку монетами
Песков раскрыл значение новой декларации России и Казахстана
В России ужесточат ответственность за диверсии
«Нечего вам сообщить»: в Кремле оценили план Умерова по обмену пленными
Сухой Яр зачищен от ВСУ
Песков сделал заявление о работе российской разведки
Дела минувших дней: российского миллиардера оставили в СИЗО
«Ему не хватало времени на здоровье»: режиссер о самоотдаче Симонова
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.