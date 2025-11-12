Петербург ждут температурные качели

В Санкт-Петербурге ожидается усилении ветра и подъем уровня воды в Неве 13 ноября и в ночь на 14 ноября, сообщил главный синоптик города Алексей Колесов. В своем Telegram-канале он отметил, что 13 ноября температура воздуха поднимется до +4–9 °C, при этом усилится южный и юго-западный ветер до 10–15 м/с.

В акватории Финского залива и в прибрежных районах порывы ветра будут сильнее, достигая 15–18 м/с. Ожидается подъем уровня воды в Неве во второй половине дня 13 ноября и ночью 14 ноября до отметки в один метр или чуть выше. Колесов также добавил, что с пятницы, 14 ноября, в городе начнется значительное похолодание.

Все условия для похолодания в нашем регионе остаются, так что уже с ночи пятницы первые снежинки полетят, конечно, пока вперемешку с дождем, — уточнил синоптик.

До этого синоптик Александр Ильин говорил, что в Санкт-Петербурге с 10 по 16 ноября возможен первый снегопад. Осадки принесет холодный атмосферный фронт. В выходные дни погода сохранит неустойчивый характер.