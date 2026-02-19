Зимняя Олимпиада — 2026
Три плавленых сырка и одно яйцо — неожиданный рецепт лепешек: хрустящая корочка и нежная середина без лишних хлопот

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Плавленые сырки чаще всего едят просто так, но из них можно приготовить удивительно вкусное горячее блюдо. Лепешки получаются румяными, нежными и отлично подходят для завтрака или быстрого перекуса. Рецепт настолько простой, что справится даже начинающий кулинар.

Возьмите три плавленых сырка и уберите их в морозильник на 30 минут — так их будет легче натереть. Затем измельчите на терке и переложите в миску. Добавьте 1 сырое яйцо и 2 столовые ложки пшеничной муки, тщательно перемешайте. Соль и специи не нужны, так как сырки уже имеют насыщенный вкус.

Сформируйте небольшие лепешки одинаковой толщины. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжаривайте каждую лепешку примерно по 2 минуты с каждой стороны. Появится аппетитная золотистая корочка, а внутри масса станет мягкой и нежной. Подавайте горячими со сметаной или овощами — получается быстро и очень вкусно.

Ранее сообщалось, что тушеная капуста — простой, доступный и питательный гарнир для ежедневного стола. Но привычный вариант с луком и морковью кажется скучноватым, а добавления мяса или грибов не всегда хочется. Есть два простых приема, которые превращают обычную капусту в блюдо с ресторанным акцентом.

