В США испугались за планы в отношении Ирана из-за России и Китая TWZ: корабли России и Китая затрудняют возможную операцию США против Ирана

Военные корабли России и Китая, принимающие участие в учениях с Ираном, осложняют планы Вашингтона по проведению возможной операции против Тегерана, сообщает The War Zone. По данным издания, учения проходят в Ормузском проливе и Оманском заливе.

Аналитики признали, что прямой военной угрозы американским интересам российские и китайские корабли не представляют.

Ранее появилась информация, что США рассматривают возможность нанесения удара по Ирану в ближайшие выходные. Однако сроки возможных действий могут сдвинуться, окончательное решение пока не принято. В Белом доме оценивают риски эскалации и последствия возможного удара.

Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил, что удар по Ирану будет иметь нехорошие последствия как для региона, так и для России. Глава ведомства напомнил, что предыдущие атаки со стороны США и Израиля создали реальные риски ядерного инцидента.

Позже профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, бывший посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов заявил, что на сегодняшний день вероятность удара Соединенных Штатов по Ирану составляет около 60–65%. По его словам, сдерживающих факторов «не так много». Бакланов предположил, что стоит ожидать удара средней интенсивности.