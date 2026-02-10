Зимняя Олимпиада — 2026
Быстрый десерт из пачки печенья, лимона и апельсина: молочный, нежный и без духовки

Фото: D-NEWS.ru
Этот нежный молочный десерт выглядит как из хорошей кофейни, а готовится из самых простых продуктов. Шоколадная основа, воздушный цитрусовый крем и лёгкая кислинка делают его по-настоящему изысканным — гости всегда просят добавку. Десерт получается мягким, сливочным и очень ароматным. А главное — никакой духовки и сложных техник не требуется.

Ингредиенты: молоко 3,2% – 400 мл, апельсиновый сок – 50 мл, шоколадное печенье – 100 г, цедра лимона – с 1 шт, лимонный сок – 30 мл, кукурузный крахмал – 25 г, сахарная пудра – 30 г, ванильный сахар – 0,5 ч. л., желтки – 2 шт, сгущённое молоко – 70 г.

Печенье измельчают в мелкую крошку, добавляют апельсиновый сок и хорошо перемешивают. Получившуюся массу раскладывают по стаканам или креманкам и слегка утрамбовывают. В сотейнике соединяют молоко, ванильный сахар и лимонную цедру, доводят до кипения, проваривают минуту и процеживают. В миске взбивают желтки, крахмал и сахарную пудру до однородности. Горячее молоко снова ставят на плиту и тонкой струйкой вводят желтковую смесь, постоянно помешивая. Варят на слабом огне до загустения. Готовый крем перекладывают в холодную посуду, накрывают плёнкой «в контакт» и полностью остужают. Затем смешивают лимонный сок со сгущённым молоком и вводят эту смесь в крем, тщательно перемешивая. Получившийся крем выкладывают поверх печенья, украшают тёртым шоколадом или какао и убирают в холодильник для охлаждения.

Ранее мы делились рецептом, когда надоели сырники. Творожные спиральки к чаю — вкуснейшая выпечка. Хрустят снаружи, тают внутри.

