Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 12:28

Почему кошки смотрят в одну точку: что на самом деле они там видят

Почему кошки замирают и смотрят в одну точку — они видят духов? Почему кошки замирают и смотрят в одну точку — они видят духов? Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Замечали, как ваша кошка вдруг замирает и пристально смотрит в угол, словно видит нечто невидимое? Многие верят в мистическую версию, якобы усатые питомцы видят духов и потусторонние силы. На самом деле причина кроется в физиологии: кошки обладают острым слухом и зрением, улавливая звуки и движения, недоступные человеческому восприятию, от шуршания мыши в стене до мельчайших колебаний воздуха.

Интересно, что кошки чувствуют и другие незаметные изменения. Например, они способны распознать беременность хозяйки по изменению запаха гормонов и температуры тела, реагируя на это повышенной лаской или, наоборот, отстраненностью. Научных доказательств того, что кошки видят иные миры или призраков, не существует: все их «сверхспособности» объясняются тонким обонянием, превосходным слухом и способностью видеть в темноте.

Почему кошки смотрят в одну точку: что на самом деле они там видят Почему кошки смотрят в одну точку: что на самом деле они там видят Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему кошки смотрят в одну точку, замирая в углу? Чаще всего срабатывает охотничий инстинкт: они выслеживают потенциальную добычу — насекомое, пылинку или птицу за окном. Иногда питомец просто расслабляется, погружаясь в своеобразную медитацию.

Если кошка застыла, не паникуйте. Понаблюдайте за ней: здоровое животное вскоре вернется к обычным делам. Тревожиться стоит, если такое поведение сопровождается вялостью, отказом от еды или длится слишком долго — это повод обратиться к ветеринару.

Среди других странных привычек, способных напугать хозяев: внезапные укусы во время ласки, ночное мяуканье, опрокидывание предметов или реакция Флемена — застывание с открытым ртом при обработке интересных запахов.

Почему кошки смотрят в одну точку: не из-за мистики, а благодаря хорошо развитым органам чувств. Доверяйте науке, а не суевериям. Наслаждайтесь общением с питомцем, помня, что его необычное поведение — результат природных инстинктов и уникальных способностей к восприятию мира.

Ранее мы рассказывали о том, как испечь тонкие и ажурные блины.

коты
советы
интересные факты
кошки
любимцы
секреты
питомцы
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Флаг в руки»: Коц предложил ответ на претензии Польши к России
Суд отправил дочерей погибшей в ИВС Алии Галицкой жить с отцом
Тимошенко решила спастись от обвинений на Украине в европейском суде
Генконсул рассказал о состоянии пострадавших при падении лифта на Пхукете
Ученый обнадежил прогнозом весеннего половодья в Прикамье
Акции VK резко подскочили после данных о блокировке Telegram
«Ломка пройдет»: в ГД отреагировали на возможную полную блокировку Telegram
В зоне СВО погиб главный редактор известного военного журнала
Глава ЗакСо Бабушкина рассказала о льготных ставках в Свердловской области
Погода в Москве в среду, 18 февраля: ждать ли снегопада и сильных морозов
Пациентке с раком пришлось продать вещи ради таблеток за полмиллиона рублей
«Избивала несколько раз»: суд утвердил приговор истязавшей дочь матери
Российский самолет экстренно посадят в Нарьян-Маре
Украинцы занервничали из-за Мединского на переговорах
«Убирали землю после ФАБов»: стало известно, как сейчас выглядит Авдеевка
Работник ЖК грабил жильцов комплекса несколько месяцев
Пенсионер организовал бизнес по продаже жены для секса
Финансист оценил последствия ухода китайских брендов с авторынка
Военэксперт ответил, как опыт СССР поможет защитить регионы РФ от дронов
Мусоровоз врезался в автомобиль ГАИ при оформлении другого ДТП
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.