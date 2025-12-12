Канапе на шпажках — долго собирать! Сворачиваю рулет из лаваша с курицей, ананасом и чесноком. Вся закуска в одном нарезном рулете

Праздничный стол — это всегда море закусок, но тратить вечер на сборку десятков миниатюрных канапе на шпажках не хочется никому. Есть более умный и эффектный способ подать сразу много вкуса и сразу на всех гостей. Этот сытный рулет из лаваша решает проблему на раз-два. В нём соединились лучшие качества праздничной закуски: сочная курица, сладковатые кусочки ананаса для свежести и пикантная нотка чеснока для характера. Когда вы нарежете готовый рулет на красивые порционные кружочки, на столе появится целая тарелка идеально ровных и аппетитных закусок. Быстро, удобно и очень вкусно!

Вам понадобится: 2 больших тонких лаваша, 400 г отварного или копчёного куриного филе, 1 банка консервированных ананасов (кольцами или кубиками), 200 г твёрдого сыра, 3 зубчика чеснока, 150 г майонеза или сметаны, пучок зелени (укроп, петрушка), соль по вкусу. Куриное филе нарежьте мелким кубиком или разберите на волокна. Сыр натрите на средней тёрке. Ананасы, если они кольцами, нарежьте мелкими кубиками и слегка отожмите от лишнего сиропа. Чеснок пропустите через пресс, зелень мелко порубите. В миске смешайте курицу, сыр, ананасы, чеснок и зелень. Заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Лаваш разложите на столе. Равномерно распределите начинку по всей поверхности, отступив 2-3 см от одного края для аккуратного скручивания. Плотно сверните лаваш в рулет. Готовый рулет плотно оберните пищевой плёнкой и уберите в холодильник минимум на 2-3 часа, а лучше на ночь, чтобы он хорошо пропитался и держал форму. Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные кусочки толщиной 1,5-2 см.

