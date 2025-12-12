Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 17:00

Канапе на шпажках — долго собирать! Сворачиваю рулет из лаваша с курицей, ананасом и чесноком. Вся закуска в одном нарезном рулете

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Праздничный стол — это всегда море закусок, но тратить вечер на сборку десятков миниатюрных канапе на шпажках не хочется никому. Есть более умный и эффектный способ подать сразу много вкуса и сразу на всех гостей. Этот сытный рулет из лаваша решает проблему на раз-два. В нём соединились лучшие качества праздничной закуски: сочная курица, сладковатые кусочки ананаса для свежести и пикантная нотка чеснока для характера. Когда вы нарежете готовый рулет на красивые порционные кружочки, на столе появится целая тарелка идеально ровных и аппетитных закусок. Быстро, удобно и очень вкусно!

Вам понадобится: 2 больших тонких лаваша, 400 г отварного или копчёного куриного филе, 1 банка консервированных ананасов (кольцами или кубиками), 200 г твёрдого сыра, 3 зубчика чеснока, 150 г майонеза или сметаны, пучок зелени (укроп, петрушка), соль по вкусу. Куриное филе нарежьте мелким кубиком или разберите на волокна. Сыр натрите на средней тёрке. Ананасы, если они кольцами, нарежьте мелкими кубиками и слегка отожмите от лишнего сиропа. Чеснок пропустите через пресс, зелень мелко порубите. В миске смешайте курицу, сыр, ананасы, чеснок и зелень. Заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Лаваш разложите на столе. Равномерно распределите начинку по всей поверхности, отступив 2-3 см от одного края для аккуратного скручивания. Плотно сверните лаваш в рулет. Готовый рулет плотно оберните пищевой плёнкой и уберите в холодильник минимум на 2-3 часа, а лучше на ночь, чтобы он хорошо пропитался и держал форму. Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные кусочки толщиной 1,5-2 см.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Дома всегда есть ингредиенты для такого завтрака — готовлю быстрые конвертики для энергичного утра
Общество
Дома всегда есть ингредиенты для такого завтрака — готовлю быстрые конвертики для энергичного утра
Надоели фаршированные яйца? Заворачиваю яичный салат в ломтики ветчины. Пикантные рулетики на один укус
Общество
Надоели фаршированные яйца? Заворачиваю яичный салат в ломтики ветчины. Пикантные рулетики на один укус
Копчёная колбаса на тарелке — не интересно! Запекаю рулетики из картофельного пюре с колбасой и сыром. Сытная альтернатива холодным нарезкам
Общество
Копчёная колбаса на тарелке — не интересно! Запекаю рулетики из картофельного пюре с колбасой и сыром. Сытная альтернатива холодным нарезкам
Праздничный фуршет без хлопот: 2 рулета из лаваша на Новый год за 15 минут — сытно, красиво и съедается моментально
Общество
Праздничный фуршет без хлопот: 2 рулета из лаваша на Новый год за 15 минут — сытно, красиво и съедается моментально
Тунец из банки в салате — скучно! Делаю рулет из лаваша с тунцом, кукурузой и сыром. Ярко, вкусно и очень быстро
Общество
Тунец из банки в салате — скучно! Делаю рулет из лаваша с тунцом, кукурузой и сыром. Ярко, вкусно и очень быстро
рецепты
закуски
рулеты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карл III решил рассказать подданным о своей борьбе с раком
Готовлю оливье как в ресторане: мини-версия в стопках
Эксперт рассказал, кому стоит держать накопления в долларах и евро
В Совфеде разоблачили план Зеленского по прекращению огня на время выборов
Началась встреча Путина с президентом Ирака
Стоимость полисов ОСАГО рекордно выросла в ряде регионов России
В Британии заявили о «катастрофическом сигнале» для Украины на саммите ЕС
ЕР призвала россиян подключиться к формированию народной программы
В Дагестане двое человек погибли из-за опасного вируса
Европейцев предупредили о «золотых» энергоносителях
Слухи о болезни, «Аншлаг», маленькая пенсия: как живет Регина Дубовицкая
Назван возможный преемник главы МИД Украины
Меркель отказалась от фирменного жеста руками
14-летняя дочь Самойловой и Джигана показала своего молодого человека
Медведев рассказал, как «Единая Россия» защитила права ветеранов СВО
Модель Артамонова снова решила поворошить белье Глушенкова
В ЕС признали обеспокоенность Бельгии по российским активам
На Украине обвинили Ермака в краже $50 млн у ООН
Лукашенко оценил последние действия Трампа
В Госдуме предложили запретить рекламные и коллекторские звонки в праздники
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.