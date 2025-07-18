Почему не работает YouTube 18 июля: сбои, совет ГД отключить одну опцию

Россияне продолжают жаловаться на сбои и замедление в работе YouTube. Какие известны последние новости об этом сегодня, 18 июля? Что за функцию видеохостинга рекомендовали отключить пользователям?
Что известно о замедлении YouTube 18 июля
Массовый сбой в работе YouTube длится с августа 2024 года. Российские пользователи ежедневно испытывают трудности при просмотре роликов на платформе. Наибольшее количество жалоб поступает на то, что видеохостинг не открывается на смартфонах, компьютерах и телевизорах, а в случае загрузки приложения падает скорость воспроизведения видео.
Согласно данным сервиса «Сбой.рф», сегодня, 18 июля, продолжают поступать массовые жалобы на некорректную работу YouTube на мобильных и стационарных устройствах. Порядка 33% сообщений о сбоях приходятся на Москву, 8% — на Санкт-Петербург и Нижегородскую область, 6% — на Самарскую область, 5% — на Челябинскую область, 4% — на Татарстан и Московскую область, 3% — на Башкирию, Ярославскую и Саратовскую области, 2% — на Чувашию, Удмуртию, Ставрополье, Алтайский и Забайкальский края, Новосибирскую, Омскую, Смоленскую, Ивановскую и Иркутскую области.
Сбои в работе видеохостинга в Роскомнадзоре связывают с деградацией сервисов Google после ухода компании из России. При этом у некоторых пользователей приложение все еще остается доступным из-за того, что «более мощные серверы были установлены рядом с узлами мобильных операторов связи», пояснил глава РКН Андрей Липов.
На настоящий момент российские власти не собираются блокировать или отключать YouTube, сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
«Никаких радикальных шагов по блокировке ресурса пока не предпринимается — не стоит путать замедление его работы на фоне устаревания оборудования с действиями регуляторов. Сегодня YouTube в России работает, хоть и с перебоями», — отметил он.
Какую функцию на YouTube рекомендовали отключить россиянам
Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин на фоне принятия закона о штрафах за поиск экстремистских материалов рекомендовал пользователям YouTube отключить функцию «автовоспроизведение».
Парламентарий отметил, что шанс случайно наткнуться на YouTube на ролики с экстремистским контентом минимален, но опцию «автовоспроизведение» лучше отключить во избежание потребления нежелательного контента.
«Опцию автовоспроизведения я уже давно рекомендую всем отключать, это одно из базовых правил цифровой гигиены, которое защитит и вас, и ваших детей от случайного потребления нежелательного контента. Если же обратиться к тексту законопроекта, там идет речь о вполне конкретных экстремистских материалах из соответствующего списка, который ведет Министерство юстиции РФ. YouTube-ролики в нем тоже присутствуют, но многие из них или уже удалены с платформы, или заблокированы для показа на территории нашей страны», — пояснил Горелкин.
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