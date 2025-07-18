Почему не работает YouTube 18 июля: сбои, совет ГД отключить одну опцию

Россияне продолжают жаловаться на сбои и замедление в работе YouTube. Какие известны последние новости об этом сегодня, 18 июля? Что за функцию видеохостинга рекомендовали отключить пользователям?

Что известно о замедлении YouTube 18 июля

Массовый сбой в работе YouTube длится с августа 2024 года. Российские пользователи ежедневно испытывают трудности при просмотре роликов на платформе. Наибольшее количество жалоб поступает на то, что видеохостинг не открывается на смартфонах, компьютерах и телевизорах, а в случае загрузки приложения падает скорость воспроизведения видео.

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», сегодня, 18 июля, продолжают поступать массовые жалобы на некорректную работу YouTube на мобильных и стационарных устройствах. Порядка 33% сообщений о сбоях приходятся на Москву, 8% — на Санкт-Петербург и Нижегородскую область, 6% — на Самарскую область, 5% — на Челябинскую область, 4% — на Татарстан и Московскую область, 3% — на Башкирию, Ярославскую и Саратовскую области, 2% — на Чувашию, Удмуртию, Ставрополье, Алтайский и Забайкальский края, Новосибирскую, Омскую, Смоленскую, Ивановскую и Иркутскую области.

Сбои в работе видеохостинга в Роскомнадзоре связывают с деградацией сервисов Google после ухода компании из России. При этом у некоторых пользователей приложение все еще остается доступным из-за того, что «более мощные серверы были установлены рядом с узлами мобильных операторов связи», пояснил глава РКН Андрей Липов.

На настоящий момент российские власти не собираются блокировать или отключать YouTube, сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Никаких радикальных шагов по блокировке ресурса пока не предпринимается — не стоит путать замедление его работы на фоне устаревания оборудования с действиями регуляторов. Сегодня YouTube в России работает, хоть и с перебоями», — отметил он.

Какую функцию на YouTube рекомендовали отключить россиянам

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин на фоне принятия закона о штрафах за поиск экстремистских материалов рекомендовал пользователям YouTube отключить функцию «автовоспроизведение».

Парламентарий отметил, что шанс случайно наткнуться на YouTube на ролики с экстремистским контентом минимален, но опцию «автовоспроизведение» лучше отключить во избежание потребления нежелательного контента.

«Опцию автовоспроизведения я уже давно рекомендую всем отключать, это одно из базовых правил цифровой гигиены, которое защитит и вас, и ваших детей от случайного потребления нежелательного контента. Если же обратиться к тексту законопроекта, там идет речь о вполне конкретных экстремистских материалах из соответствующего списка, который ведет Министерство юстиции РФ. YouTube-ролики в нем тоже присутствуют, но многие из них или уже удалены с платформы, или заблокированы для показа на территории нашей страны», — пояснил Горелкин.

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