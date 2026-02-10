Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 16:57

Названа сумма задолженности Telegram по штрафам

Задолженность Telegram по штрафам за несоблюдение законов достигла 30 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Задолженность мессенджера Telegram по штрафам за несоблюдение российского законодательства достигла почти 30 млн рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Речь идет о нарушениях, которые были выявлены Роскомнадзором и мировыми судьями Москвы.

Сейчас задолженность мессенджера Telegram превышает 29,6 млн рублей. Это в основном штрафы за нарушение законов РФ, которые были выявлены Роскомнадзором и мировыми судьями Москвы, — сказал собеседник агентства.

По данным агентства, в отношении Telegram открыто 21 исполнительное производство. При этом принудительное взыскание на сумму свыше 9,1 млн рублей ведется по восьми из них, остальные были прекращены.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что на работу Telegram введены ограничения. Там отметили, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

Как отметил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, Telegram необходимо легализоваться на территории России, и тогда прекратятся блокировки и замедления. По его словам, руководству мессенджера следует взять пример с TikTok.

Telegram
долги
задолженности
мессенджеры
нарушения
законы
Россия
