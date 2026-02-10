Названа сумма задолженности Telegram по штрафам Задолженность Telegram по штрафам за несоблюдение законов достигла 30 млн рублей

Задолженность мессенджера Telegram по штрафам за несоблюдение российского законодательства достигла почти 30 млн рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Речь идет о нарушениях, которые были выявлены Роскомнадзором и мировыми судьями Москвы.

Сейчас задолженность мессенджера Telegram превышает 29,6 млн рублей. Это в основном штрафы за нарушение законов РФ, которые были выявлены Роскомнадзором и мировыми судьями Москвы, — сказал собеседник агентства.

По данным агентства, в отношении Telegram открыто 21 исполнительное производство. При этом принудительное взыскание на сумму свыше 9,1 млн рублей ведется по восьми из них, остальные были прекращены.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что на работу Telegram введены ограничения. Там отметили, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

Как отметил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, Telegram необходимо легализоваться на территории России, и тогда прекратятся блокировки и замедления. По его словам, руководству мессенджера следует взять пример с TikTok.

