Названа сумма задолженности Telegram по штрафам

Задолженность мессенджера Telegram по штрафам за несоблюдение российского законодательства достигла почти 30 млн рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Речь идет о нарушениях, которые были выявлены Роскомнадзором и мировыми судьями Москвы.
Сейчас задолженность мессенджера Telegram превышает 29,6 млн рублей. Это в основном штрафы за нарушение законов РФ, которые были выявлены Роскомнадзором и мировыми судьями Москвы, — сказал собеседник агентства.
По данным агентства, в отношении Telegram открыто 21 исполнительное производство. При этом принудительное взыскание на сумму свыше 9,1 млн рублей ведется по восьми из них, остальные были прекращены.
Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что на работу Telegram введены ограничения. Там отметили, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.
Как отметил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, Telegram необходимо легализоваться на территории России, и тогда прекратятся блокировки и замедления. По его словам, руководству мессенджера следует взять пример с TikTok.