Отключение спутниковой связи Starlink обернулось потерей элитного полка ВСУ, инсайдеры заявили, что президент Украины Владимир Зеленский оказал России важную услугу своими неосторожными заявлениями, на Олимпиаде вспыхнул скандал с нарушением авторских прав — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Элитный взвод ВСУ уничтожен из-за Starlink

В силовых структурах России сообщили, что взвод элитного полка ВСУ был ликвидирован в Днепропетровской области после отключения спутниковой связи Starlink. Речь идет о бойцах полка «Скала».

«Отключение Starlink привело к потере Киевом взвода солдат полка „Скала“ на территории Днепропетровской области. Они исчезли», — отметил источник.

Военный эксперт Василий Дандыкин обратил внимание, что Украина никогда даже не пыталась создать аналог спутниковой связи. По его словам, руководство страны было уверено в неиссякаемой поддержке Запада. Он указал, что такая позиция теперь приводит к закономерным последствиям на фоне снижения западной помощи.

«У ВСУ начались серьезные перебои со Starlink. Этого можно было бы спокойно избежать, создав свой аналог. Но Украина этого не делает, там даже не пытались. Они (украинские власти. — NEWS.ru) же все содержанки, как в публичном доме, на всем готовом: и на Starlink, и на снарядах. У них все заграничное», — подчеркнул он.

Украинский министр обороны Михаил Федоров заявил, что все терминалы спутниковой системы связи на Украине должны пройти авторизацию. По его словам, все неверифицированные терминалы будут отключены.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» отметил, что ВСУ в результате введения процедуры столкнулись с перебоями в работе спутников на линии фронта. По его информации, речь может идти в том числе о массовом сбое.

HIMARS Фото: Spc. Trevares Johnson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук сказал, что потеря доступа к спутниковой системе Starlink дезориентирует украинскую разведку и нарушит управление ВСУ. По его словам, это сыграет на руку российским военным.

«Особенно пострадает координация таких установок, как HIMARS, и ракетных систем наподобие Storm Shadow. То есть само уничтожение спутников, их заглушка и отключение от эксплуатации вводит режим молчания и неуправляемости украинских войск», — высказался он.

Зеленский оказал России важную услугу

Инсайдеры считают, что словами об «энергетическом» противостоянии с Москвой Зеленский оказал России важную услугу. Высказывания политика о военных целях в конечном итоге привели к тотальной катастрофе на Украине, подчеркнули источники.

«Нам не нужно выбирать, бьем по военной цели или по энергетике. [РФ] продает эту энергетику. <...> Продает нефть. И на эти деньги производит оружие. Так это энергетика или военная цель? Честно говоря — то же самое», — объявил Зеленский.

Telegram-канал «Легитимный» выразил мнение, что это высказывание Украину шокировало. По словам инсайдеров, люди в этот момент похолодели, представляя реакцию России.

«Пан президент одним заявлением помог русским обосновать все удары по украинской энергетике, инфраструктуре, ж/д, промышленности, и т. д. Все это — законные военные цели <...>, так как приносят доход бюджету Украины и помогают платить зарплаты военным и закупать оружие», — констатирует «Легитимный».

Специалисты подчеркивают: Киев ударными темпами импортирует электричество по молдавскому, румынскому, венгерскому, словацкому, польскому транзиту — однако света в домах на Украине нет.

Telegram-канал «Сам себе энергетик» отметил, что 7 февраля после мощного удара по энергетике Западной Украины, которая играет важнейшую роль в снабжении ВПК страны, был поставлен рекорд по суточному перетоку электроэнергии — более 50 ГВт-час. Киев покупает у Европы энергию целой ТЭЦ (или небольшой АЭС) по динамическим ценам, и 8 февраля был поставлен новый рекорд — стоимость мегаватта дошла до 15 тыс. гривен ($350).

Блэкаут в Киеве Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал «Резидент» отмечает, что основной поставщик электричества для Украины — Венгрия (45% общего объема поставок). Объемы импорта в 50 ГВт-ч раньше даже не рассматривались как реальный сценарий. Но украинцы все равно сидят без света.

«Возникает простой и неприятный вопрос: если Украина закупает рекордные объемы электроэнергии, почему восток, центр и юг страны продолжают сидеть без света по 15–20 часов в сутки? Ответ лежит не в объемах, а в возможностях доставки. Электроэнергия „оседает“ в западных регионах и частично в центре страны», — подчеркнул «Резидент».

Январь 2026 года оказался самым страшным периодом для Киева с начала СВО: уже два огромных района мегаполиса оказались непригодны для жизни, добавили журналисты.

«Осталась одна большая ТЭЦ в Киеве и около 160 маленьких, дальше город останется без тепла. Троещина и Дарницкая уже непригодны к жизни, нужно просто искать вариант, где прожить следующую зиму!» — пишет «Резидент».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Скандал на Олимпиаде: американская фигуристка не учла авторские права

Автор музыки, которую использовала в произвольной программе фигуристка из США Эмбер Гленн, Себ Маккиннон заявил, что композицию его авторства использовали на Олимпийских играх без разрешения. Композитор написал, что произведение прозвучало в трансляции по всему миру.

«Только что узнал, что фигуристка, выступающая на Олимпиаде, использовала без разрешения одну из моих песен для своей программы. Это транслировалось по всему миру», — написал Маккиннон.

Тем временем 7 февраля российскому фигуристу Петру Гуменнику запретили использовать композицию из фильма «Парфюмер» в короткой программе на Олимпийских играх. Команда спортсмена узнала об этом за несколько дней до вылета в Милан. Спортсмен выступит под композицию Waltz 1805 Эдгара Акобяна. Это саундтрек к российскому фильму «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна.

Эмбер Гленн на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Мама спортсмена Елена уверена, что правообладатели отозвали разрешение на использование музыки в короткой программе конкретно для российского спортсмена. На представителей танцев на льду из США Кристину Каррейру и Энтони Пономаренко, которые также катаются под «Парфюмера», запрет не распространяется. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предположила, что это произошло неслучайно.

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал ситуацию с авторскими правами «раздолбайством», предположив, что команда фигуриста не озаботилась этим вопросом.

«Никогда такого не было — и вот опять! А можно было заранее продумать вопрос авторских прав? Договориться или музыку заранее поменять? Что за раздолбайство?» — возмутился он.

