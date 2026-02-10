Наступление ВС РФ на Харьков 10 февраля: клещи сжимаются, бойня у Купянска

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 10 февраля 2026 года, как развивается бойня у Купянска, как клещи сжимаются вокруг подразделений ВСУ?

Наступление ВС России на Харьков 10 февраля

Российские войска продвигаются в населенных пунктах и лесопосадках Харьковской области, наступление обеспечивает интенсивная работа авиации, артиллерии и ТОС, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Возле Старицы „Воины Севера“ продвинулись на двух участках по лесопосадкам на 200 м. Ударами авиации и ТОС уничтожены позиции 72-й мехбригады и 127-й тяжелой мехбригады ВСУ. В районы Симоновки „Бесстрашные“ продвинулись на четырех участках вглубь леса и заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 300 м. В районе Волчанских Хуторов расчеты ТОС-1А „Солнцепек“ нанесли удары по позициям 113-й бригады теробороны», — уточнил источник.

Новые подразделения пограничников стягивают в Харьковскую область на фоне катастрофической нехватки личного состава на позициях — в район Волчанских Хуторов переброшен 11-й погранотряд, который уже понес значительные потери в результате эффективной работы авиации и «Солнцепеков», отметил канал.

«На Хатненском участке фронта авиация и артиллерия группировки „Север“ наносили удары по позициям 1-й бригады теробороны в лесных массивах западнее Чугуновки. Наши штурмовики продвинулись на двух участках по лесополосам на 400 м», — утверждают авторы.

На Липцевском участке, по сообщению канала, — без существенных изменений, ВСУ не предпринимали активных действий.

Потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск за сутки составили более 120 человек в Харьковской области. Также уничтожены вооружение, техника, пункты управления беспилотниками, склады материальных средств и боеприпасов, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении ВС РФ продвигаются в Куриловке и Подолах. Продолжается наступление российских войск в Петропавловке. В Купянске идут бои. На Волчанском направлении ВС РФ ведут бои в районе Симоновки, Графского и Волчанских Хуторов», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Бывшей депутат Верховной рады Олег Царев утверждает, что «в Купянске ВС РФ удерживают позиции в центральной и в западной части города». Бои продолжаются на северных окраинах Купянска-Узлового; на северном фланге российские войска стараются выйти на окраины Ольховатки; ВСУ пытаются забрасывать группы в Чугуновку, добавил политик.

«На Харьковском направлении позиционное противостояние в районах Симоновки, Графского, Волчанских Хуторов, ВСУ ожесточенно сопротивляются», — отметил Царев.

Военный эксперт полковник в отставке Геннадий Алехин заявил, что в Купянской агломерации и в районе Великого Бурлука российские войска контролируют Амбарное, Чугуновку и продвигаются к Хатнему — все это часть замысла по соединению двух группировок ВС РФ от Волчанска до границы Валуйского района Белгородской области. Таким образом срезается треугольник вблизи границы Харьковской и Белгородской областей, добавил он.

Telegram-канал SHOT пишет о больших потерях батальона «Шквал», сформированного из заключенных, — бойцы больше не могут вести битву за Купянск, утратив боеспособность.

Большинство потерь батальона приходится на 43-ю мехбригаду. Бойцов этого подразделения мобилизовали в августе 2025 года и перебросили к Купянску с полигона в Харьковской области. Среди погибших множество переболевших туберкулезом, остальные — дезертиры, пытавшиеся сбежать с позиций. Командование не оказывало им помощи, еду доставляли раз в неделю сбросами с БПЛА, пишет источник.

«Арестанты погибают от холода — теперь в мясорубку пошли пограничники», «Всех в расход», «Клещи вокруг ВСУ сжимаются», — пишут пользователи Сети.

Кроме того, в районе Купянска ликвидировали подполковника Службы безопасности Украины Руслана Петренко — офицер служил в спецподразделении «Альфа» и координировал удары БПЛА по российским регионам.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

