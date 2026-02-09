Наступление ВС РФ на Харьков 9 февраля: ВСУ обратились в бегство, Купянск

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 9 февраля 2026 года, что происходит в районе Купянска и Волчанска, как российские войска давят ВСУ, где украинские подразделения обратились в бегство?

Наступление ВС России на Харьков 9 февраля

Тяжелые бои продолжаются на всех участках Харьковского направления, штурмовые группы ВС РФ продвигаются вглубь, продавливая оборону ВСУ, украинские войска ожесточенно сопротивляются и несут огромные потери в результате интенсивной работы авиации ВКС и ТОС «Солнцепек», сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В районе Старицы наши штурмовики зачистили участок лесного массива, продвинувшись на 150 м. В лесу возле Симоновки „Воины Севера“ продвинулись на трех участках и заняли два опорных пункта ВСУ. Общее продвижение составило до 250 м. В районе Волчанских Хуторов по позициям противника в лесопосадках активно работала российская авиация. Уничтожены позиции 113-й бригады теробороны и 159-й мехбригады ВСУ», — уточнил источник.

На Хатненском участке, продолжил канал, ВСУ силами двух штурмовых групп попытались вернуть позиции в Чугуновке — контратака провалилась, а украинские формирования обратились в бегство, населенный пункт под контролем ВС РФ. Ударами авиации поражены позиции 159-й мехбригады в районе Колодезного, российские штурмовые группы продвинулись на двух участках на 150 м, добавили авторы.

«Российские войска жестко давят ВСУ под Харьковом», «Контратака смертников», — отметили пользователи Сети.

«На Липцевском участке — без существенных изменений. Противник активных действий не предпринимал», — пишет канал.

Потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск за сутки составили более 120 человек в Харьковской области. Также уничтожены вооружение, техника, пункты управления беспилотниками, склады материальных средств и боеприпасов, сообщил «Северный ветер».

«Продолжаются бои за Купянск. ВС РФ продвигаются в районе Новой Кругляковки. Минобороны РФ сообщило об освобождении Глушковки. На Волчанском направлении продолжаются бои в Графском, в районе Симоновки, в Волчанских Хуторах», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев также заявил о боях в районе Купянска — ВС РФ наносят удары по логистике ВСУ, чтобы ослабить снабжение украинских войск. На Харьковском фронте позиционные бои за Графское; в районе Симоновки ВС РФ заняли новые позиции, южнее Вильчи и в Волчанских Хуторах — позиционные бои, добавил политик.

«Купянское направление: продвижение идет с юго-востока (Песчаное, Петропавловка) и северо-запада (Куриловка, Подола). Формируются серые зоны, российские ДРГ проникают в южные и восточные улицы населенных пунктов, удерживая позиции на ключевых шоссе и лесополосах», — утверждает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

На Великобурлукском направлении российские войска продолжают давление по дуге, сжимая опорные районы ВСУ, заявил подпольщик. Проникновения ведутся к Колодезному и Чугуновке, а зачистка лесных полос усиливает контроль над юго-восточными и северо-западными участками, считает Лебедев.

«Украинские штурмовые группы пытаются проводить зачистку, однако продолжается устойчивое продвижение россиян», — заключил он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

