Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 февраля: где сбои в России

Сегодня, 9 февраля, мобильный интернет не работает в Москве, Подмосковье и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 9 февраля

Из десятков регионов поступают сообщениях о сбоях мобильного интернета, следует из статистики на мониторинговом сайте «Сбой.рф». По словам абонентов, они не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Наибольшее число жалоб приходит от абонентов МТС — 400 жалоб за сутки. Ранее этот показатель составил 1590. Сообщения поступают из Москвы — 69%, Московской области — 9%, Новосибирской, Нижегородской, Свердловской областей, Приморского края, Сахалина, Челябинской области — по 2%, Оренбургской, Иркутской, Воронежской, Курганской, Волгоградской, Кировской, Вологодской, Ульяновской, Тверской областей, Краснодарского, Красноярского краев, Санкт-Петербурга — по 1%.

Неполадки наблюдаются и в сетях других операторов — проблема не обошла ни одного поставщика услуг связи. Наиболее сильно сбой ощутили Москва, Подмосковье, Алтайский край, Саратовская, Челябинская, Иркутская, Новосибирская области, Хабаровский край, Нижегородская, Ленинградская области, Приморский край, Томская область.

Почему не работает мобильный интернет 9 февраля

Интернет могут отключать на фоне предупреждения «Беспилотная опасность». Таким образом можно разорвать канал связи между оператором и дроном, которая способна поддерживаться за счет базовых станций, утверждают специалисты.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ограничения на мобильный интернет в первую очередь связаны с обеспечением безопасности граждан. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Кремль считает оправданными отключения мобильного интернета с целью борьбы с атаками дронов.

Заблаговременное информирование жителей о конкретных областях и периоде действия ограничений невозможно из соображений безопасности, указали в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Ограничения снимаются, как только это позволяет оперативная обстановка, добавили там.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что ночью 9 февраля силы ПВО перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотников: 28 — в Курской области, 27 — в Брянской, пять — в Белгородской, три — в Тульской, по два — в Орловской и Калужской, по одному — в Астраханской и Воронежской областях.

Тем не менее пользоваться интернетом во время ограничений возможно. Для этого существуют белые списки, сформированные Минцифры. Сайты, включенные в перечень, доступны всегда, несмотря на отключения интернета.

В список входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».

В феврале Минцифры расширило белый список, включив в него ВТБ, ПСБ, сайты Burger King, «Детского мира», службы доставки СДЭК, ж/д перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», маркетплейса «Мегамаркет», а также сервисы ФНС для налогоплательщиков.

Почему раньше не отключали мобильный интернет

Эксперт по кибербезопасности Сергей Белов утверждает, что новые меры стали ответом на применение беспилотников с LTE-модулями. Он подчеркнул, что к весне 2025 года операторы ПВО стали фиксировать факт сообщения аппаратов с ближайшими базовыми станциями сотовой связи.

«Одновременно у государства „дозрела“ инфраструктура фильтрации трафика, позволяющая точечно глушить только мобильные данные, а не весь интернет. До этого цена отключения считалась несопоставимой с пользой, но к майскому юбилею Победы, когда в Москву приехали иностранные лидеры, риск атаки дронов перевесил», — пояснил Белов.

