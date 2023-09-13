Гашек наехал на россиян, Овечкин осадил чеха: что будет с нашими в НХЛ Чешский вратарь призывает НХЛ к санкциям против россиян, но его не слушают

Фото: AP/ТАСС

Александр Овечкин

Легендарный вратарь Доминик Гашек на протяжении года критикует руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за отсутствие санкций в отношении российских спортсменов. Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил Гашеку, заявив, что клубы НХЛ выбирают игроков по навыкам и способностям, а не по национальности. Подробности спора и ответ на вопрос, почему на самом деле лига до сих пор не забанила россиян, — в материале NEWS.ru.

Почему Гашек критикует НХЛ?

В феврале 2023 года Доминик Гашек раскритиковал НХЛ за участие россиян в матчах под эгидой турнира. По его словам, лига несет ответственность за события на Украине, и призвал аннулировать контракты российских спортсменов с хоккейными клубами.

«Если НХЛ этого не сделает, она будет нести косвенную ответственность за ситуацию на Украине. Мне жаль тех игроков, которые не поддерживают российскую политику, но на данный момент их тоже нужно исключить», — сказал Гашек.

Также Гашек высказался о том, что Александр Овечкин не убрал фото с президентом РФ Владимиром Путиным из социальной сети.

Фото: AP/ТАСС Доминик Гашек

«НХЛ должна делать то, что отвечает интересам демократического мира и наших союзников. И, к сожалению, НХЛ так не делает. Наоборот, своими действиями она поддерживает Россию и ее политику», — заявил чешский вратарь.

Доминик Гашек выступал в НХЛ в 1990–2008 годах. В качестве основного вратаря выходил в финал Кубка Стэнли — 1999 с «Баффало» и выиграл Кубок Стэнли — 2002 в составе «Детройта». В 2010–2011 годах Гашек выступал за московский «Спартак».

Александр Овечкин ответил Гашеку на критику

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что его не интересуют политические высказывания Доминика Гашека.

«Я знаком с Домиником Гашеком, знаю его как хорошего вратаря в свое время. Даже когда-то забивал ему. Его критика? Меня несильно интересуют его заявления. Клубы НХЛ выбирают игроков по навыкам и способностям, а не по национальности», — сказал Овечкин.

37-летний россиян выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков. В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли.

Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire via/Global Look Press Александр Овечкин

Овечкин уже делал политические заявления в НХЛ

После начала СВО от Александра Овечкина, как от главной российской звезды НХЛ и человека, лично знакомого с Владимиром Путиным, ждали политического заявления. И он его сделал.

«Это тяжелая ситуация. У меня в России находится семья, и это страшные моменты. Но мы ничего не можем сделать. Мы просто надеемся, что это скоро закончится и все будет хорошо. Пожалуйста, больше не нужно никакой войны. Неважно, кто воюет — Россия, Украина, другие страны. Я думаю, что мы живем в одном мире, мы должны жить мирно на этой прекрасной планете», — заявил Овечкин в 2022 году.

Он добавил, что Путин является его президентом, но сам Овечкин частью политики не является и не контролирует ситуацию, связанную с боевыми действиями. После этого заявления Овечкин больше на военно-политические темы публично не высказывался.

Что думают о заявлениях Гашека бывшие хоккеисты и депутаты Госдумы

Олимпийский чемпион хоккеист Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом NEWS.ru прокомментировал заявления Доминика Гашека. По его словам, экс-вратарю сборной Чехии необходимо сходить к психиатру.

«Ну он больной, что с ним сделаешь. Видно, что-то у него с головой беда. Одно и то же долбит, талдычит. Никаких предложений, только санкции, санкции. Ему надо сходить к психиатру, психолог нужен», — подчеркнул Кожевников.

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал его «неблагодарным животным».

«Это мерзкое, неблагодарное животное. Он должен помнить, что состояние, в котором он пребывает, очень краткосрочно. Он будет ползать на своих щитках и просить прощения», — сказал Милонов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виталий Милонов

Двукратный чемпион Вячеслав Фетисов призвал Гашека вернуть деньги, которые заработал в России — в сезоне-2010/2011 чех выступал за московский «Спартак». Депутат Госдумы отметил, что после этого Гашек может полноправно критиковать НХЛ за участие россиян в лиге.

«Я уже ничему не удивляюсь. Вообще Доминик играл же у нас, по-моему, за хорошие деньги играл. Пусть вернет деньги, которые заработал здесь, тогда все будет по-честному», — заключил Фетисов.

Почему на самом деле НХЛ не банит россиян?

Вячеслав Фетисов объяснил отсутствие санкций со стороны Национальной хоккейной лиги по отношению к российским спортсменам финансовой зависимостью от россиян. По словам бывшего защитника «Нью-Джерси Девилз» и «Детройт Ред Уингз», в НХЛ не интересуются политикой.

«НХЛ чихать хотела на любые политические решения. Если российские хоккеисты приносят деньги, никто не будет отказываться от их услуг», — уверен Фетисов.

Он также отметил высокий уровень выступлений россиян в лиге, поэтому аннулировать их контракты не представляется возможным. НХЛ сильно зависит от болельщиков, которые платят деньги за билеты и хотят видеть лучших хоккеистов. А россияне традиционно в североамериканском хоккее занимают ведущие позиции.

Как россияне выступают в НХЛ

Александр Овечкин является главным ветераном НХЛ не только среди россиян, но и среди игроков любой национальности. По количеству матчей из действующих игроков нападающий уступает только защитнику Райану Сутеру. Капитан «Кэпиталз» близок к рекорду Уэйна Гретцки по голам в «регулярке» — 894 шайбы. Россиянину осталось оформить 72 гола, чтобы обойти великого канадского игрока в споре за звание лучшего снайпера в истории НХЛ.

Фото: Greg Thompson/Icon Sportswire/Global Look Press Александр Овечкин

В минувшем сезоне из россиян обладателем Кубка Стэнли стал нападающий Иван Барбашев, выступающий в составе «Вегас Голден Найтс». Хоккеист попал в «Вегас» после обмена из «Сент-Луис Блюз» в феврале 2023 года. В победном розыгрыше Кубка Стэнли российский нападающий набрал 18 (7+11) очков в 22 встречах и выиграл второй подобный трофей в карьере. Ранее, в 2019 году, Кубок Стэнли покорился Барбашеву в составе «Сент-Луис Блюз».

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский был одним из лучших игроков в плей-офф 2023 года. Вратарь своими спасениями помог команде пробиться в финал Кубка Стэнли. А кипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин был признан лучшим вратарем сезона-2021/2022 Национальной хоккейной лиги.

Лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша НХЛ стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, записавший на свой счет 111 (30+81) очков. В топ-100 лучших бомбардиров за всю историю лиги из ныне выступающих россиян входят капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.

В прошлом сезоне одной из главных звезд НХЛ стал форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, набравший аж 116 очков за регулярный чемпионат: 54 шайбы и 62 результативные передачи. В 2023 году его результативность снизилась, но даже 76 очков (41+35) являются очень высоким показателем.

Сезон НХЛ — 2023/2024 станет 107-м (106-м игровым) в истории Национальной хоккейной лиги. Регулярный чемпионат начнется 11 октября 2023-го и продлится до 19 апреля 2024 года. Серия плей-офф Кубка Стэнли пройдет в апреле — июне 2024 года.

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