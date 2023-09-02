«Я тебе шею сломаю»: за что любят и ненавидят Станислава Черчесова Одиозному специалисту исполняется 60 лет, он пока без работы

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Станислав Черчесов

2 сентября 60-летие празднует один из самых ярких тренеров в новейшей российской истории — Станислав Черчесов. Специалист успел поработать с несколькими российскими и зарубежными клубами, оставил заметный след в истории национальной сборной России и практически всегда запоминался как важными победами, так и скандалами. NEWS.ru — подробнее об уникальной биографии тренера.

Лучшие годы карьеры игрока Черчесов провел в «Спартаке»

Голкипер начинал футбольный путь в спортивной школе Алагира (Северная Осетия), затем играл в местном «Спартаке» (ныне — «Алания»), а оттуда получил приглашение в «Спартак» уже московский. За «красно-белых» вратарь выступал с 1984 по 1993-й с небольшой годичной «командировкой» в столичный «Локомотив» в 1988 году. Возвращался к «красно-белым» он и после выступлений за границей — в 1996-м, после двухлетнего вояжа в «Динамо» Дрезден, и в 2002-м, после шести лет в австрийском «Тироле». Вместе со «спартаковцами» он по два раза выиграл чемпионаты СССР и России, а также стал обладателем Кубка Советского союза. Его несколько раз признавали лучшим вратарем страны, а также включали во всевозможные символические сборные.

Помимо «Спартака», трофеями Черчесов обзавелся в уже упомянутом «Тироле», с которым стал трехкратным чемпионом Австрии. На счету Черчесова восемь матчей за сборную СССР, два матча в команде СНГ и 39 встреч в составе сборной России.

«Черчесов в молодости отличался профессионализмом»

В чемпионате СССР 1989 года Станислав Черчесов был основным вратарем «Спартака», а будущая легенда сборной России Александр Мостовой — основным полузащитником. В интервью NEWS.ru Мостовой рассказал о том, каким Станислав Саламович был в 25-летнем возрасте и какие его качества помогли ему в будущем стать успешным тренером.

«Я с ним и в „Спартаке“ и сборной играл долгое время. А на начальном этапе Стас отличался серьезностью. Он был полной противоположностью Дасаева. Ренат был весельчак, не сидел на одном месте, а Стас — „режимщик“, профессионал. Это слово уже тогда было в его обиходе. Это прошло через всю его карьеру, он таким и остался», — сказал Мостовой.

Он добавил, что в 25-летнем возрасте Черчесов еще не позволял себе «пихать» игрокам на тренировках, так как в том «Спартаке» и в «ответ напихать могли», но жестким он был уже тогда. Где-то ему это помогало, а где-то мешало, ведь из-за этого в будущем у него случались конфликты с игроками.

Фото: Уткин Игорь/ТАСС Лучший вратарь страны прошлого сезона спартаковец Станислав Черчесов, 1990 год

Черчесов-тренер заявил о себе в «Спартаке»

Тренерскую карьеру Черчесов начинал в австрийских клубах, а его первой серьезной работой стала должность наставника родного «Спартака». В команду он пришел в 2006 году в качестве спортивного директора, а затем сменил на посту главного тренера Владимира Федотова. В дебютном сезоне Черчесова москвичи до последнего тура боролись за чемпионство, но уступили титул «Зениту».

Летом 2008-го «Спартак» потерпел унизительное поражение от ЦСКА (1:5), а затем дома был разгромлен киевским «Динамо» (1:4) в квалификации Лиги чемпионов, после чего руководство команды отправило Черчесова в отставку.

Черчесов делал крепкие коллективы из скромных российских команд

После «Спартака» в тренерской карьере Черчесова наступил период работы со средними командами. Сначала он пытался вывести «Жемчужину-Сочи» в элитный дивизион, но клуб прекратил существование по финансовым причинам, а затем возглавлял «Амкар» и «Терек» (ныне — «Ахмат»). В Перми он отработал неполный сезон, оставив команду твердым середняком, а в Грозном задержался на два года. При нем команда показала свой лучший на тот момент результат в РПЛ — восьмое место.

Позже Черчесов работал с московским «Динамо», с которым дважды занял в чемпионате России четвертое место. При этом в Лиге Европы — 2014/2015 москвичи выиграли шесть матчей из шести на групповом этапе, добрались до 1/8 финала, где уступили «Наполи». Летом 2015-го специалист покинул пост главного тренера.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Главный тренер «Динамо» Станислав Черчесов, 2014 год

Черчесов стал национальным героем после ЧМ-2018

Летом 2016 года Черчесова неожиданно для многих назначили главным тренером сборной России. Специалисту не нужно было играть в квалификации ЧМ-2018, так как россияне в качестве хозяев автоматически получили путевку в финальную часть. За два года подопечные Черчесова провели множество неудачных товарищеских матчей, не смогли выйти из группы на Кубке конфедераций — 2017, из-за чего подавляющее большинство болельщиков и специалистов не верили в сборную России на домашнем мундиале.

Однако Черчесов вместе с игроками сборной подарили стране пока последнее по-настоящему счастливое футбольное лето. В матче — открытии турнира россияне разгромили Саудовскую Аравию (5:0), затем разобрались с Египтом (3:1), а в последнем туре уже в ранге участника плей-офф проиграли Уругваю (0:3). В 1/8 финала сборной России противостояла грозная Испания, и Черчесов выбрал единственно верную тактику: обороняться всей командой и рассчитывать на контратаки. Так хозяева дотянули до серии пенальти, где решающее слово сказал Игорь Акинфеев.

В 1/4 финала россияне не выставляли «автобус» у своих ворот, пытаясь переиграть Хорватию в футбол, и это у них почти получилось. И на этот раз дело дошло до серии пенальти, однако промахи Федора Смолова и Марио Фернандеса лишили Россию полуфинала. Несмотря на это, болельщики были счастливы, ведь прежде команда на чемпионатах мира никогда не преодолевала групповой этап. Черчесов по итогам турнира получил звание Заслуженного тренера России, а также был награжден орденом Александра Невского.

У Черчесова были сложные отношения с журналистами во время работы в сборной

Во время успешных отрезков национальной команды у Черчесова были отличные отношения со СМИ, однако в напряженные моменты они ухудшались. Специалист, например, создал собственный перечень запрещенных слов, которые не позволял произносить журналистам. Так товарищеские матчи стали контрольными, проблемы — трудностями, последний — заключительным, а ошибки — просчетами.

После провала на Евро-2020, на который, кстати, Черчесов команду очень уверенно вывел, тренер дал пресс-конференцию. Там он всячески показывал, что не собирается брать вину на себя. Кроме того, специалист использовал несколько странных сравнений. В частности, тренер сравнил себя с государственным чиновником и полевым командиром. Вскоре после той пресс-конференции Черчесова уволили. Это произошло летом 2021 года.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Евро-2020, Станислав Черчесов

Черчесов конфликтовал с лидерами «Спартака» и «Динамо»

У Черчесова случались конфликты не только с журналистами, но и с собственными подопечными. В частности, летом 2008-го после поражения в дерби от ЦСКА тренер назначил виноватыми лидеров команды Егора Титова, Максима Калиниченко и Сантоса Моцарта. Звездных игроков перевели в дубль, бразильца спустя несколько дней вернули в основной состав, а украинца и россиянина в итоге выставили на трансфер. Многие болельщики «Спартака» до сих пор злы на Черчесова за то, что Титов не смог завершить карьеру в родном клубе.

Еще один серьезный конфликт произошел у Черчесова в «Динамо» с Игорем Денисовым. После одного из матчей полузащитник возмутился решением тренера оставить в запасе Артура Юсупова, на что получил жесткий ответ.

«Он заходит, слышит это, резко подходит ко мне: „Я тебе не Спаллетти, я тебя быстро на место поставлю. Пошли в душ — я тебе там шею сломаю“. Рядом со мной сидит Юсуп: „Вы как разговариваете?“ Черчесов ему: „Иди на *** отсюда! Ты вообще говно и стал футболистом, только когда я сюда пришел“. Моя реакция: „Саламыч, у меня четверо детей. Я вам больше руки не подам, вы со мной не имеете права так разговаривать“», — рассказывал Денисов Sports.ru.

По словам футболиста, Черчесов еще орал минут 10, я сам Денисов собрал сумки и уехал.

После того разговора Денисова перевели в дубль, но Черчесов вскоре покинул «Динамо», а хавбек вернулся в основной состав. Впоследствии специалист никогда не вызывал полузащитника в сборную.

Черчесов ярко себя проявил в восточноевропейских чемпионатах

До и после работы в сборной России Черчесов возглавлял польскую «Легию» и венгерский «Ференцварош» соответственно. С обеими командами он оформил по золотому дублю, взяв чемпионат и Кубок страны, а с коллективом из Будапешта еще и взял второе чемпионство. Кроме того, «Ференцварош» при Черчесове вышел из группы в Лиге Европы. Однако минувшим летом россиянина уволили после того, как он вылетел из первого раунда квалификации Лиги чемпионов.

На данный момент Черчесов находится без работы. Его постоянно сватают в разные клубы РПЛ, но контракт ни с кем так и не подписан. По признанию специалиста, он не может приступить к новой работе, пока не проанализирует сделанные ошибки на старой.

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