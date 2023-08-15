Слуцкий вступился за Дзюбу в скандале с журналистом

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Экс-тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий в беседе на YouTube-канале «Коммент.Шоу» заступился за игрока «Локомотива» Артема Дзюбу, который после матча РПЛ жестко ответил журналисту. По его словам, в той же Голландии такого журналиста сразу бы забрали, но не уточнил куда.

Конечно, какой-то дебил 19-летний работает для болельщиков, когда бежит за территорию стадиона. Если бы в Голландии подбежал журналист и начал снимать на камеру человека без его разрешения, то его бы забрали, а не говорили бы, что в Голландии такое невозможно, — сказал Слуцкий.

Слуцкий также подчеркнул, что ситуация произошла за пределами микст-зоны, которая предназначена для интервью с футболистами после матча. Бывший тренер отметил, что это неприятно, когда кто-то телефон ставит перед лицом и начинает задавать вопросы.

Инцидент произошел 12 августа, после матча четвертого тура РПЛ против «Крыльев Советов» из Самары, завершившегося со счетом 1:1. Журналист попробовал задать вопрос Дзюбе, когда тот уже садился в машину. В ответ он столкнулся с резкой реакцией и угрозами от футболиста.

Напомним, в 2020 году Дзюба оказался в эпицентре скандала. В интернете появилось видео, на котором футболист занимался мастурбацией. После этого его лишили капитанской повязки в петербургском «Зените», а наставник сборной России Станислав Черчесов не вызвал его на ноябрьские матчи национальной команды.