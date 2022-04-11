Черчесова признали лучшим тренером ВенгрииСтанислава Черчесова признали лучшим тренером Венгрии по итогам марта
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ныне возглавшяющий будапештский «Ференцварош», признан лучшим тренером Венгрии по итогам марта. Об этом сам специалист
В марте подопечные Черчесова выиграли три матча из трёх в чемпионате Венгрии с общим счётом 5:1. «Ференцварош» лидирует в национальном первенстве после 27 туров, на девять очков опережая идущую вторым «Академию Пушкаша». До конца турнира осталось шесть туров.
Российский тренер возглавил «Ференцварош» 20 декабря 2021 года. До этого, с 2016-го он руководил сборной России, с которой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года, отобрался на Евро-2020 (прошедшее в 2021 году), но не смог на нём выйти из группы. Вместо Черчесова национальную команду России возглавил Валерий Карпин.