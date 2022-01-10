«Черчесов — просто хам»: Дрозд раскритиковал бывшего тренера сборной России

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд поделился мнением об экс главном тренере сборной России по футболу Станиславе Черчесове. Он считает, что манеры специалиста оставляют желать лучшего.

Я могу оценивать техническую сторону дела, но Черчесов был мне очень неприятен после интервью с Денисом Казанским. Мы с Денисом играем в хоккей, я его знаю, это прекрасный журналист и прекрасный человек. После того эфира я просто в шоке был, не может так человек общаться. Ну просто хам вообще! Можно же корректно попросить не задавать тех или иных вопросов, хотя в статусе главного тренера сборной ты обязан отвечать на вопросы об игре команды. Валерий Карпин — это абсолютно другой человек, — сказал Дрозд в беседе с NEWS.ru.

Сборная России под руководством Черчесова заняла последнее место в группе B на чемпионате Европы. Россияне потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0).

В общей сложности футболисты Черчесова пропустили за три матча семь мячей.