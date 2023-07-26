Пиво вновь разрешат на футболе: почему отменили запрет спустя почти 10 лет Госдума может рассмотреть закон о возвращении этого алкогольного напитка на стадионы уже осенью

Фото: Rodolfo Buhrer/imago sportfotodienst/Global Look Press

Государственная Дума одобрила снятие запрета на продажу пива на стадионах. Депутаты рекомендовали ускорить внесение поправок. Ранее ограничения были введены из-за многочисленных случаев нарушения порядка на стадионах. Почему на этот шаг решились именно сейчас и почему пиво ранее запрещали болельщикам на футбольных матчах — в материале NEWS.ru.

Что сказали в Госдуме по поводу пива на стадионах

Госдума одобрила снятие запрета на продажу пива на стадионах, который действовал почти 10 лет. На пленарном заседании 25 июля был принят проект постановления с рекомендациями депутатов правительству.

Как рассказал председатель комитета по экономической политике Максим Топилин, ограничения были введены в связи с негативными ситуациями во время и после матчей. Однако сейчас безопасность на стадионах улучшилась.

«Ранее в нашей стране употребление пива на матчах было разрешено, но сейчас — под запретом. В мире продажа пива на матчах активно практикуется и является значимым источником доходов. Многие любители футбола аргументируют необходимость хмельного напитка тем, что, к примеру, в театре продают шампанское и никто против этого не выступает. К тому же сейчас некоторые футбольные команды заявили о том, что спонсоров становится все меньше и как‑то нужно выживать», — заявил Топилин.

По информации РИА Новости, Госдума может рассмотреть закон о возвращении пива на стадионы во втором чтении осенью.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто поддержал возвращение пива на стадионы

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев поддержал возобновление продажи пива на стадионах.

«Есть мировой опыт, опыт чемпионата мира в России, который показал, что пиво не делает посещение футбола дискомфортным. Не было каких-то серьезных проблем. Притом что у нас уровень безопасности на стадионах один из лучших в мире, теперь у нас еще больше аргументов за. Надеюсь, нас услышали», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

За возврат пива на стадионы также высказался Министр спорта РФ Олег Матыцин, которого цитирует ТАСС.

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев, который является автором этого законопроекта, в разговоре с корреспондентом NEWS.ru объяснил, почему решили вновь продавать этот алкоголь на футболе.

«Ситуация такова, что госфинансирование падает в силу экономических и политических событий. Здесь бизнес должен протянуть руку помощи, нужно искать новые источники финансирования спорта. Продажа пива, конечно, не закроет эти вопросы, но может снять нагрузку на государство», — сказал Свищев.

Он добавил, что пиво продается на стадионах во всем мире, а на чемпионате мира в России не было зафиксировано ни одного происшествия, связанного с алкоголем.

«Коллеги из Минздрава сказали, что продажа алкоголя на стадионах повлечет алкоголизацию общества. Я с этим категорически не согласен. В театрах продают не просто пиво, а крепкий алкоголь. То же самое на концертных площадках. Никакого отношения к алкоголизму это не имеет. Более того, все стадионы, где планируется продажа пива, оборудованы системами идентификации личности», — добавил Свищев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший глава Российского футбольного союза (РФС) и вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков также высказался в поддержку продажи алкоголя на футбольных стадионах.

«Позитивно относился к идее возвращения пива на стадионы и пять лет назад, и сейчас. Считаю даже, что можно было бы разрешить продажу крепкого алкоголя, водки например. Только это надо организовать в хорошо обустроенных местах, с соответствующей обстановкой, вкусной едой и так далее. Фанат изменился, пьяниц становится все меньше и меньше, плюс работает карта болельщика», — приводит слова Колоскова РИА Новости.

Он добавил, что дополнительных болельщиков на стадион это не привлечет, так как пиво можно пить где угодно, ради него на стадионы не ходят.

Кто против продажи пива на стадионах

В беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов назвал любой алкоголь ядом и не поддержал идею продавать его на футбольных матчах.

«В Госдуме принимается решение по принципу большинства. Лично я категорически против пива на стадионах. Коллеги приняли такое решение, я уважаю мнение большинства. Была бы моя воля, вообще ввел бы сухой закон, потому что алкоголь — зло и яд. Но повторюсь: это мое субъективное мнение», — сказал Милонов.

Когда и почему в России запретили продажу пива на стадионах

Впервые о запрете продажи пива на спортивных объектах заговорили в 2002 году после беспорядков на Манежной площади во время матча ЧМ-2002 Россия — Япония. В 2004 году была запрещена реклама этого алкогольного напитка, а в 2005-м — продажа на стадионах. Это было сделано для того, чтобы болельщики не устраивали беспорядки после употребления спиртного.

Запрет распространялся и на близлежащие к стадионам районы. Во время матчей в «Лужниках» алкоголь не продавался ни в одном магазине возле метро «Спортивная» и «Воробьевы горы». Беспорядков, подобным тем, что случились в 2002 году, больше не было, но пьяные болельщики на стадион продолжали ходить: выпить всегда можно было в баре или у себя в районе и уже после этого отправиться на матч.

Пиво временно вернулось на российские стадионы в 2018 году во время чемпионата мира, так как мероприятие организовывала ФИФА, и турнир должен был полностью соответствовать международным стандартам. Правда, в Катаре в 2022 году нарушили правила ФИФА, и алкоголь на стадионах не продавали.

22 июля 2019-го депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев внесли законопроект о разрешении продажи пива на стадионах. Его рассмотрение тогда отложили и вернулись к нему только в 2023 году.

Продается ли пиво на стадионах в других странах

В Германии разрешены продажа, реклама и употребление пива на трибунах. Целый ряд клубов, включая дортмундскую «Боруссию», «Гамбург», «Шальке» и «Штутгарт» сотрудничают с пивными брендами. Главный клуб Германии «Бавария» сотрудничает с Октоберфестом (пивной фестиваль в Германии).

В Дании, Австрии, Бельгии, Чехии, Нидерландах, Финляндии, Ирландии, Швейцарии и Венгрии также нет никаких ограничений по продаже этого алкогольного напитка.

В Англии продажа пива разрешена на стадионах, но с ограничениями. Его можно купить и выпить лишь в специально отведенной зоне на стадионе. На трибунах употребление пива запрещено с 1985 года.

В Италии, Испании и Франции продажа этого напитка на стадионах запрещена. Можно употреблять лишь безалкогольное пиво.

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