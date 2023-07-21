Одно из главных событий грядущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) уже произошло — Марио Фернандес перешел из ЦСКА в «Зенит». Однако пока неизвестно, как он адаптируется в новой команде, выиграют ли сине-бело-голубые шестой титул подряд и сможет ли кто-то составить питерцам конкуренцию, а также ждать ли бомбардирских подвигов от Артема Дзюбы. NEWS.ru расскажет о главных интригах сезона РПЛ, который начался 21 июля.

Поможет ли Марио Фернандес «Зениту»

Один из лучших легионеров российского чемпионата последнего десятилетия Марио Фернандес вернулся в РПЛ. Вопреки ожиданиям, бразилец выбрал не родной ЦСКА, а петербургский «Зенит», который предложил ему зарплату в размере €2,5 млн в год, тогда как армейцы были готовы платить гораздо меньше. Это решение вызвало бурную негативную реакцию в футбольном сообществе, поэтому игроку придется преодолевать серьезное психологическое давление.

Кроме того, Фернандесу предстоит набрать форму, так как за последний год он сыграл всего пять официальных матчей. В «Зените» ему также придется бороться за место в составе с правым защитником Вячеславом Караваевым. Как бразилец справится с этими задачами — одна из главных интриг сезона.

Его переход в «Зенит» в интервью NEWS.ru оценил бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов.

«Переход Фернандеса в „Зенит“ — это болезненно. Он был в ЦСКА своим. Почему ты ушел из клуба, где к тебе хорошо относились? Возвращайся домой, почему не в ЦСКА? Но не знаю, надолго ли. В „Зените“ еще надо адаптироваться», — сказал специалист.

Сможет ли «Зенит» вновь стать чемпионом

Еще месяц назад на этот вопрос многие специалисты ответили бы утвердительно, однако команда уже понесла серьезные кадровые потери. Один из лидеров сине-бело-голубых последних лет Далер Кузяев продолжит карьеру во французском «Гавре», а Вендел до сих пор не прилетел в расположение клуба из Бразилии и вместе с агентом уговаривает руководство «Зенита» отпустить его во «Фламенго».

На грани ухода из команды находится и лучший бомбардир прошлого сезона Малком, которым активно интересуется «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, а также несколько европейских клубов. Кроме того, все тот же «Фламенго» хочет приобрести Клаудиньо. Если хотя бы один из вышеперечисленных игроков уйдет, шансы «Зенита» на новое чемпионство снизятся.

Игрок ФК «Зенит» Далер КузяевФото: Алексей Даничев/РИА НовостиИгрок ФК «Зенит» Далер Кузяев

С точки зрения бывшего главного тренера «Локомотива» и «Рубина» Рината Билялетдинова, «Зенит» остается фаворитом сезона.

«Человек должен быть ненасытным, даже если он стал многократным чемпионом страны. При наличии должной мотивации „Зенит“ — главный фаворит, хотя он небезупречен, особенно в центральной зоне, там могут быть проблемы», — сказал Билялетдинов NEWS.ru.

Кем «Спартак» усилил команду

«Спартак» в летнее межсезонье не только сохранил лидеров, но и существенно усилился. Красно-белые за €6 млн купили у ЦСКА одного из лидеров команды — атакующего полузащитника Хесуса Медину, а также заплатили €7 млн испанскому «Кадису» за лучшего игрока клуба по системе «гол плюс пас» Тео Бонгонда.

Кроме того, «Спартак» планировал усилить оборону бразильским защитником «Сассуоло» Рожериу, который также был заинтересован в трансфере, но сделка сорвалась в последний момент из-за нежелания итальянцев связываться с россиянами в текущей международной ситуации.

Несмотря на это, «Спартак» остается в числе главных конкурентов «Зенита». ЦСКА в межсезонье понес серьезные потери и пока никем не усилился, нет серьезных трансферов у «Динамо» и «Краснодара», которые не попали в призы в предыдущем сезоне.

Как проявит себя Артем Дзюба из «Локомотива»

Теневым фаворитом грядущего чемпионата можно считать «Локомотив», который после провала в первой половине прошлого сезона провел весеннюю часть лучше всех команд. Очень многое будет зависеть от форварда железнодорожников Артема Дзюбы. 34-летний нападающий вернулся в РПЛ из Турции по ходу прошлого сезона и забил восемь мячей в 11 матчах. Клуб подписал с ним новый контракт и очень надеется, что форвард продолжит забивать. Недавно «Локомотив» огласил цели на следующий сезон: команда рассчитывает побороться за место в тройке.

Кто еще удивит в матчах РПЛ

Поклонники «Локомотива» и всего российского футбола могут ожидать яркой игры от вингера железнодорожников Сергея Пиняева. 18-летний хавбек рано дебютировал во взрослом футболе и каждый год прогрессирует.

«Способен ли Пиняев стать лучшим бомбардиром нового сезона? Вряд ли. До лучшего бомбардира ему пока далеко — есть более опытные ребята в списке претендентов. Но 10 мячей способен забить — это более реальная для него задача. Талант у парня большой, надо обрастать мясом и выходить на ведущую роль в „Локомотиве“», — рассуждал в разговоре с «РБ Спорт» бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

Игрок ФК «Зенит» Далер Кузяев и игрок ФК «Локомотив» Сергей Пиняев (справа)Фото: Алексей Филиппов/РИА НовостиИгрок ФК «Зенит» Далер Кузяев и игрок ФК «Локомотив» Сергей Пиняев (справа)

Еще одним претендентом на открытие сезона является универсальный футболист «Спартака» Руслан Литвинов. 21-летний игрок, способный одинаково успешно действовать в центре защиты и полузащиты, провел очень качественный предыдущий сезон и способен выйти на новый уровень.

«Литвинов — будущий капитан не только „Спартака“, но и сборной. Абсолютно уверен в этом с первого же дня, когда увидел его в тренировочном процессе. Когда я был в клубе, его только начинали привлекать к игре за основной состав, но уже тогда вообще не было сомнений, что он вырастет в большого игрока», — отметил в интервью «Матч ТВ» бывший заместитель генерального директора «Спартака» по подготовке молодежи Владимир Кузьмичев.

В первой половине прошлого сезона 14 мячей в 15 матчах за «Оренбург» забил Владимир Писарский. После этого форвард перешел в «Крылья Советов» и не смог отличиться ни разу. Интересно, вернется ли к нападающему бомбардирский талант в следующем сезоне?

Кто из команд будет бороться за выживание

В борьбе за выживание с большой долей вероятности сойдутся клубы с самым слабым составом. Прежде всего это «Факел» и «Балтика». Портал Transfermarkt оценивает суммарную стоимость футболистов этих клубов в €9 и 12 млн соответственно. Рядом находятся «Нижний Новгород» (16 млн) и «Урал» (18 млн).

Пока не очень понятно, в каком состоянии из первого дивизиона вернулся казанский «Рубин». Та же ситуация с «Оренбургом»: перед стартом сезона команда лишилась главного тренера Марцела Лички. Чех работал с командой с 2020 года и успел поставить ей яркий атакующий футбол. В нынешнем сезоне он будет тренировать «Динамо».

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