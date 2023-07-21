Усилит ли Фернандес «Зенит», а Медина «Спартак»: что ждать от сезона РПЛ Смогут ли сине-бело-голубые в очередной раз стать чемпионами

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Марио Фернандес

Одно из главных событий грядущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) уже произошло — Марио Фернандес перешел из ЦСКА в «Зенит». Однако пока неизвестно, как он адаптируется в новой команде, выиграют ли сине-бело-голубые шестой титул подряд и сможет ли кто-то составить питерцам конкуренцию, а также ждать ли бомбардирских подвигов от Артема Дзюбы. NEWS.ru расскажет о главных интригах сезона РПЛ, который начался 21 июля.

Поможет ли Марио Фернандес «Зениту»

Один из лучших легионеров российского чемпионата последнего десятилетия Марио Фернандес вернулся в РПЛ. Вопреки ожиданиям, бразилец выбрал не родной ЦСКА, а петербургский «Зенит», который предложил ему зарплату в размере €2,5 млн в год, тогда как армейцы были готовы платить гораздо меньше. Это решение вызвало бурную негативную реакцию в футбольном сообществе, поэтому игроку придется преодолевать серьезное психологическое давление.

Кроме того, Фернандесу предстоит набрать форму, так как за последний год он сыграл всего пять официальных матчей. В «Зените» ему также придется бороться за место в составе с правым защитником Вячеславом Караваевым. Как бразилец справится с этими задачами — одна из главных интриг сезона.

Его переход в «Зенит» в интервью NEWS.ru оценил бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов.

«Переход Фернандеса в „Зенит“ — это болезненно. Он был в ЦСКА своим. Почему ты ушел из клуба, где к тебе хорошо относились? Возвращайся домой, почему не в ЦСКА? Но не знаю, надолго ли. В „Зените“ еще надо адаптироваться», — сказал специалист.

Сможет ли «Зенит» вновь стать чемпионом

Еще месяц назад на этот вопрос многие специалисты ответили бы утвердительно, однако команда уже понесла серьезные кадровые потери. Один из лидеров сине-бело-голубых последних лет Далер Кузяев продолжит карьеру во французском «Гавре», а Вендел до сих пор не прилетел в расположение клуба из Бразилии и вместе с агентом уговаривает руководство «Зенита» отпустить его во «Фламенго».

На грани ухода из команды находится и лучший бомбардир прошлого сезона Малком, которым активно интересуется «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, а также несколько европейских клубов. Кроме того, все тот же «Фламенго» хочет приобрести Клаудиньо. Если хотя бы один из вышеперечисленных игроков уйдет, шансы «Зенита» на новое чемпионство снизятся.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Игрок ФК «Зенит» Далер Кузяев

С точки зрения бывшего главного тренера «Локомотива» и «Рубина» Рината Билялетдинова, «Зенит» остается фаворитом сезона.

«Человек должен быть ненасытным, даже если он стал многократным чемпионом страны. При наличии должной мотивации „Зенит“ — главный фаворит, хотя он небезупречен, особенно в центральной зоне, там могут быть проблемы», — сказал Билялетдинов NEWS.ru.

Кем «Спартак» усилил команду

«Спартак» в летнее межсезонье не только сохранил лидеров, но и существенно усилился. Красно-белые за €6 млн купили у ЦСКА одного из лидеров команды — атакующего полузащитника Хесуса Медину, а также заплатили €7 млн испанскому «Кадису» за лучшего игрока клуба по системе «гол плюс пас» Тео Бонгонда.

Кроме того, «Спартак» планировал усилить оборону бразильским защитником «Сассуоло» Рожериу, который также был заинтересован в трансфере, но сделка сорвалась в последний момент из-за нежелания итальянцев связываться с россиянами в текущей международной ситуации.

Несмотря на это, «Спартак» остается в числе главных конкурентов «Зенита». ЦСКА в межсезонье понес серьезные потери и пока никем не усилился, нет серьезных трансферов у «Динамо» и «Краснодара», которые не попали в призы в предыдущем сезоне.

Как проявит себя Артем Дзюба из «Локомотива»

Теневым фаворитом грядущего чемпионата можно считать «Локомотив», который после провала в первой половине прошлого сезона провел весеннюю часть лучше всех команд. Очень многое будет зависеть от форварда железнодорожников Артема Дзюбы. 34-летний нападающий вернулся в РПЛ из Турции по ходу прошлого сезона и забил восемь мячей в 11 матчах. Клуб подписал с ним новый контракт и очень надеется, что форвард продолжит забивать. Недавно «Локомотив» огласил цели на следующий сезон: команда рассчитывает побороться за место в тройке.

Кто еще удивит в матчах РПЛ

Поклонники «Локомотива» и всего российского футбола могут ожидать яркой игры от вингера железнодорожников Сергея Пиняева. 18-летний хавбек рано дебютировал во взрослом футболе и каждый год прогрессирует.

«Способен ли Пиняев стать лучшим бомбардиром нового сезона? Вряд ли. До лучшего бомбардира ему пока далеко — есть более опытные ребята в списке претендентов. Но 10 мячей способен забить — это более реальная для него задача. Талант у парня большой, надо обрастать мясом и выходить на ведущую роль в „Локомотиве“», — рассуждал в разговоре с «РБ Спорт» бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Игрок ФК «Зенит» Далер Кузяев и игрок ФК «Локомотив» Сергей Пиняев (справа)

Еще одним претендентом на открытие сезона является универсальный футболист «Спартака» Руслан Литвинов. 21-летний игрок, способный одинаково успешно действовать в центре защиты и полузащиты, провел очень качественный предыдущий сезон и способен выйти на новый уровень.

«Литвинов — будущий капитан не только „Спартака“, но и сборной. Абсолютно уверен в этом с первого же дня, когда увидел его в тренировочном процессе. Когда я был в клубе, его только начинали привлекать к игре за основной состав, но уже тогда вообще не было сомнений, что он вырастет в большого игрока», — отметил в интервью «Матч ТВ» бывший заместитель генерального директора «Спартака» по подготовке молодежи Владимир Кузьмичев.

В первой половине прошлого сезона 14 мячей в 15 матчах за «Оренбург» забил Владимир Писарский. После этого форвард перешел в «Крылья Советов» и не смог отличиться ни разу. Интересно, вернется ли к нападающему бомбардирский талант в следующем сезоне?

Кто из команд будет бороться за выживание

В борьбе за выживание с большой долей вероятности сойдутся клубы с самым слабым составом. Прежде всего это «Факел» и «Балтика». Портал Transfermarkt оценивает суммарную стоимость футболистов этих клубов в €9 и 12 млн соответственно. Рядом находятся «Нижний Новгород» (16 млн) и «Урал» (18 млн).

Пока не очень понятно, в каком состоянии из первого дивизиона вернулся казанский «Рубин». Та же ситуация с «Оренбургом»: перед стартом сезона команда лишилась главного тренера Марцела Лички. Чех работал с командой с 2020 года и успел поставить ей яркий атакующий футбол. В нынешнем сезоне он будет тренировать «Динамо».

Читайте также:

Остался без работы: за что венгры уволили Черчесова, куда он теперь пойдет

17 лет брака, три сына, измены: почему разводятся Мария и Павел Погребняк

«Поколение было сильное»: как матч Россия — Голландия стал лучшим в истории

Класс «Зенита», камбэк Дзюбы и рекорд «Ахмата»: главные события сезона РПЛ

Овечкин и Дзюба устроили перепалку. Они правда поссорились?