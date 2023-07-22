«Дзюба помог «Локомотиву» вернуть планку»: Билялетдинов о новом сезоне РПЛ Ринат Билялетдинов рассказал о своем отношению к судьям, Промесу, Дзюбе и переходам Фернандеса и Медины

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Ринат Билялетдинов

Новый сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) начался 21 июля. Матчем открытия чемпионата стала встреча футболистов московского «Динамо» и «Краснодара». Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью NEWS.ru поделился своими ожиданиями от предстоящего чемпионата.

«Будьте готовы, тема судейства не сойдет на нет»

— Какие ваши ожидания от нового сезона РПЛ?

— Наш футбол всегда привлекает внимание. Жду, что кто-нибудь прибавит или появится молодой игрок, который станет открытием.

— А из клубов? «Балтика», например, успешно показала себя в Первой лиге.

— На эмоциях они смогут что-то сделать. Но надо посмотреть, кем они пополнятся, какое будет качество игроков, которых привезут. Интересно будет понаблюдать и за «Балтикой», и за «Рубином», который тоже поднялся из ФНЛ.

— Два главных претендента на вылет?

— Не хочется кого-то обижать на старте. Наверняка кто-то скажет: «Кто вошел, тот и пойдет на выход». Номинально можно назвать пять-семь команд, кто-то же должен быть в нижней и верхней частях таблицы.

— Каждый сезон журналисты, болельщики и тренеры говорят о судейских ошибках. Верите, что в этом году что-то изменится?

— Важна квалификация. Глядя на наших судей, видишь, что они стараются, но одними стараниями не обеспечивают безукоризненное судейство. Могут и опытные арбитры неправильно трактовать различные эпизоды. Важно жить игрой, понимать игру, ход развития и особенно в горячих ситуациях в штрафной площадке разбираться, где фол, где простой контакт.

Нападающие же хитренькие: зацепят, начинаются нырки в штрафной, наказываются они редко. Мне такие игроки и ситуации не нравятся. Не факт, что любое столкновение или падение — пенальти. И качество игры можно улучшить с помощью судейства, чтобы отучить всех «падунчиков» и изображателей мук. Вот с этими людьми нужно бороться, потому что они нарушают зрелищность.

Я прихожу смотреть игру, а не театр. В метро на эскалаторе сильнее толкают, чем игрока на футбольной площадке. Эта проблема висит на судьях и тренерах. Надо давать за симуляцию карточку, а мы пенальти даем. Хотя, может, кому и нравятся такие футбольные хитрости. Будет много недопонимания. Будьте готовы, что тема судейства не сойдет на нет.

«Промес в России мотает свой срок — играет в футбол»

— «Зенит» остается главным претендентом на шестое чемпионство подряд или кому-то из московских клубов удастся прервать гегемонию Петербурга?

— Человек должен быть ненасытным, даже если он стал многократным чемпионом страны. При наличии должной мотивации «Зенит» — главный фаворит, хотя он не безупречен, особенно в центральной зоне, там могут быть проблемы.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес

— Абаскаль недавно выразил мнение, что новый сезон будет более качественным по уровню футбола. Как вы оцениваете его работу в «Спартаке»?

— Он насаждает более темповой футбол. Мне всегда противно смотреть, когда команды играют назад пасами на вратаря, а Абаскаль делает ставку на интенсивность и атаку. Промес работает, это чувствуется. «Спартак», как и ЦСКА, не спутаешь ни с одной другой командой.

— Вы упомянули Промеса. Будь вы тренером команды, где играет футболист, осужденный за нападение, продолжили бы с ним работать?

— Что-то мне в этой ситуации с Промесом видится подмес политический. Все это похоже на сгущение туч и очернение человека. Нужно смотреть материалы дела, но кто же их даст? Мне кажется, не все так просто.

У нас он ничего не нарушал. Я не вижу ничего плохого, если он будет продолжать играть, не нарушая наши законы. Здесь в России он мотает свой срок — играет в футбол! Я с юмором к этому отношусь. Он все еще свой потенциал, мне кажется, не раскрыл.

«Переход Фернандеса в „Зенит“ — это болезненно»

— Пожалуй, главные летние трансферы — легенды ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит» и игрока красно-синих Хесуса Медины в «Спартак». Чей переход стал для вас более удивительным?

— Фернандеса. Не знаю тонкостей перехода Хесуса, но он иностранец, пошумят и подзабудут. А вот переход Фернандеса в «Зенит» — это болезненно. Он был в ЦСКА своим. Почему ты ушел из клуба, где к тебе хорошо относились? Возвращайся домой, почему не в ЦСКА? Но не знаю, надолго ли. В «Зените» еще надо адаптироваться.

— Что Фернандес, что Медина ранее говорили о невозможности перехода в «Зенит» и «Спартак». Не видите в этих трансферах своего рода предательства?

— Юмор нас спасет. Я думаю, эти фразы они говорили по шпаргалке. Тем более в то время они находились в составе ЦСКА, и эти слова грели душу болельщикам. Но болельщика можно понять, как можно понять и игрока: не всегда команда, в которую ты хочешь попасть, тебя приглашает, а тем временем твои годы быстро тают в футболе.

— Зачем питерцам 32-летний футболист, который находится не в форме и часто травмируется?

— 32 — это не самый страшный возраст. Можно и старше играть здорово, а можно и раньше закончить. Он опытный игрок, плюс дополнительное привлечение внимания. Потом как пойдет: либо будем говорить о второй молодости, либо о том, что переход не оправдал надежд. Пока к «Зениту» внимание повышено.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Марио Фернандес

— Как и к «Динамо». В прошлом сезоне «Оренбург» выстрелил благодаря чешскому специалисту Марцелу Личке. Ожидаемо, что он пошел на повышение. Но удастся ли ему показать результат в «Динамо» и привести команду к медалям?

— Личке в личку скинули очень много кандидатов на укрепление состава. Если будет такой же селекционный ударный цикл, то успех придет. Те игроки, которыми насытили «Оренбург», показали высокую планку, которую будет непросто удержать.

Я получал удовольствие от латиноамериканских футболистов. Глядя на них, заиграли и российские. Один форвард Воробьев чего стоит. Если такое же будет в «Динамо», если Смолов покажет вторую молодость, а Тюкавин прибавит, то будет здорово. Но «Динамо» все равно нужна свежая кровь из Латинской Америки.

«Дзюба помог „Локомотиву“ вернуть планку, потому что до этого клуб был бесформенным тестом»

— Самое яркое преображение второй части прошлого чемпионата — «Локомотив». Летом команда не потеряла лидеров. Стоит ли ожидать от «железнодорожников» успеха или они — крепкий середняк?

— Стоит ожидать успеха однозначно. Рывок они показали, но надо посмотреть, до какого уровня этот рывок дойдет. Одно дело, поймать волну в чемпионате, но другое — повторить. Не всем это удается. Несомненно, по уровню селекционной работы команда должна бороться за высокие места. «Локомотив» закончил прошлый чемпионат на хорошем уровне, сейчас важно закрепиться. Вот это будет интересно. Смотрите, сколько интриг. Зритель, иди на стадион!

— Если бы не Fan ID...

— Его надо трансформировать. Я его оформлял как работник клуба, но иногда по сорок минут не мог попасть на стадион. Думал, если привести друзей, они плюнут и пойдут любительский футбол смотреть. Сейчас есть другие средства для обеспечения безопасности, те же камеры видеонаблюдения.

— «Локомотиву» во многом помог подняться Артем Дзюба, которому в новом сезоне будет 35, но он продолжает показывать топ-уровень по меркам РПЛ...

— Несомненно. Вопреки всем критическим ожиданиям он сохранил свой уровень. Возможно, на длинной дистанции в этом возрасте сохранить этот запал сложнее, чем в молодом возрасте. Но факт есть факт: Дзюба помог «Локомотиву» вернуть планку, потому что до этого «железнодорожники» были бесформенным тестом, когда еще в еврокубках играли, мне как бывшему локомотивцу было неловко. Нельзя на этом стадионе, где достигали успехов и выступали в Лиге чемпионов, так играть. Но они восстановили престиж, теперь надо сохранить и не ронять.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Игрок ФК «Локомотив» Артем Дзюба (слева) и игрок ФК «Динамо» Николас Маричал Перез

— То, что Артем играет на таком уровне в своем возрасте, больше о классе игрока говорит или о классе лиги?

— И о том, и о другом. Но это говорит и о том, что у нас уровень не настолько силен, хотя я считаю, у нас очень жесткая лига. Играть очень непросто. Может, она не такая зрелищная, но у нас достаточно кусающих команд. В этом есть определенная прелесть чемпионата.

«Нужно делать свой продукт лучшим даже без выхода в еврокубки»

— Второй год подряд российские клубы не будут бороться за еврокубки. Насколько это бьет по мотивации?

— Бьет в основном по лидирующим клубам. Для других команд ничего не поменялось. Другое дело, какие легионеры рядом с тобой играют, это важно. У них другой взгляд на игру, свой подход, технические приемы. Они помогают раскрываться нашим футболистам. Но наличие легионеров не зависит от политической ситуации. Футболисты все равно будут приезжать и зарабатывать. И это нормально, это такая же профессия, как и любая другая.

Плохо, что у нас нет еврокубков, но надо использовать момент, развивать и переключить внимание на свой спорт. Я, например, никогда не интересовался женским футболом, но стал смотреть.

— Если бы вы играли сейчас в топ-клубе России и знали, что все равно не попадете в Лигу чемпионов, даже если выиграете чемпионат, как бы это отразилось бы на вас? Хотели бы поскорее уехать в Европу?

— Конечно. Это било бы, потому что твоя звездная часть карьеры попалась на тяжелый период. С одной стороны, не повезло, но с другой — на тебе лежит ответственность сохранять мотивацию и играть, даже если нет должного стимула. Ну раз так сложилась ситуация, все равно нужно делать свой продукт лучшим даже без выхода в еврокубки.

Читайте также:

Остался без работы: за что венгры уволили Черчесова, куда он теперь пойдет

17 лет брака, три сына, измены: почему разводятся Мария и Павел Погребняк

Любительский футбол бьет рекорды: как Медиалига становится популярнее РПЛ

«Поколение было сильное»: как матч Россия — Голландия стал лучшим в истории