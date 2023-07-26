«Я бы ввел сухой закон»: Милонов высказался против пива на стадионах Депутат Милонов высказался против продажи пива на футбольных стадионах в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью NEWS.ru назвал любой алкоголь ядом и не поддержал идею продавать пиво на футбольных матчах. Он заявил, что ввел бы сухой закон в России, но уважает мнение большинства.

В Госдуме принимается решение по принципу большинства. Лично я категорически против пива на стадионах. Коллеги приняли такое решение, я уважаю мнение большинства. Была бы моя воля, вообще ввел бы сухой закон, потому что алкоголь — зло и яд. Но повторюсь: это мое субъективное мнение, — сказал Милонов.

Милонов также назвал экономику главной причиной возврата пива на футбольные арены в России.

Это связано с экономикой, сокращаются спонсорские деньги. Нужно думать о том, чтобы деньги пришли в спорт. В данном случае это имеет место быть, — сказал он.

25 июля Государственная дума на пленарном заседании приняла проект постановления с рекомендациями правительству. Там, в частности было рекомендовано ускорить внесение в законодательство поправок о снятии запрета на продажу пива на стадионах.

Депутат Дмитрий Свищев заявил, что вопрос о разрешении продажи пива во время матчей может быть рассмотрен в Госдуме осенью.