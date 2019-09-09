https://static.news.ru/photo/c7eedb84-d2df-11e9-8852-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Минфин РФ поддержал инициативу депутатов Госдумы Игоря Лебедева и Дмитрия Свищёва вернуть торговлю пивом на трибуны стадионов России во время проведения футбольных матчей. Документ зарегистрирован в парламенте. Дату первого чтения ещё не определили.

В ведомстве заявили, что продажа хмельного напитка приведёт к развитию рынка услуг и росту инвестиций в спортивные мероприятия. Авторы идеи предложили также направлять часть прибыли на финансирование детско-юношеского спорта, пишут « Известия ».

Кроме того, в Минфине пришли к выводу, что на протяжении чемпионата мира по футболу 2018 года, проходившего с 14 июня по 15 июля в РФ, временное разрешение торговли пивом не повлияло на безопасность болельщиков.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России ввели 1 января 2005-го.

Ранее News.ru сообщал, что Минпромторг подготовил проект развития торговли в стране, который, среди прочего, предлагает не распространять на пиво действующие правила алкогольного регулирования. Пивовары такую инициативу приветствуют.