https://static.news.ru/photo/ede39e24-d2e4-11e9-b924-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал возможную отмену запрета продавать пиво во время матчей. По его словам, возвращение слабоалкогольных напитков на стадионы поможет клубам покрыть расходы на их содержание.

Я полностью поддерживаю, надеюсь, что клубы будут разумно использовать такую льготу. Что касается стадионов, там, конечно, надо, чтобы была определённая культура потребления этого напитка, — заявил он в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

По его словам, идея запретить продажи напитка на матчах была с самого начала абсурдной. Он выразил надежду, что количество детей из-за возращения алкоголя на стадионы не уменьшится.

Одно от другого не зависит. Те, кто ходят с детьми, они пиво не пьют и ничего другого не пьют. У них другая задача — приучить ребенка к спорту, — заметил он.

Ранее, как писал News.ru, Минфин поддержал идею вернуть пиво на футбольные матчи. В ведомстве заявили, что продажа хмельного напитка приведёт к развитию рынка услуг и росту инвестиций в спортивные мероприятия. Авторы идеи предложили также направлять часть прибыли на финансирование детско-юношеского спорта.